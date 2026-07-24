קאנגווה יקבל בפנאתינייקוס פי 3 ממה שקיבל בב"ש

ביוון חשפו את שכרו העצום המסתמן של הקשר שיחתום על חוזה ל-4 שנים ועתיד להשתכר כמיליון אירו לעונה במועדון הפאר. יגיע אחרי הגומלין מול ויקינגור

המעבר של קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע לפנאתינייקוס כבר סוכם בין המועדונים, אך כעת נחשף אחד הפרטים המסקרנים ביותר בעסקה, שכרו של הקשר הזמבי ביוון. על פי הדיווחים, קאנגווה צפוי להשתכר כמיליון אירו לעונה, סכום שמהווה פי שלושה מהשכר שקיבל במדי הפועל באר שבע.

הקשר בן ה-27 צפוי להגיע לאתונה לאחר משחק הגומלין של הפועל באר שבע מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות, לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על חוזה לארבע שנים, עד קיץ 2030. בשל העובדה שכבר שותף במוקדמות המפעל האירופי עם באר שבע, הוא לא יוכל לשחק עבור פנאתינייקוס במוקדמות הקונפרנס ליג, ויוכל להשתלב באירופה רק אם הקבוצה תעפיל לשלב הליגה.

באר שבע תקבל מיליונים, קאנגווה יקבל שדרוג ענק

לפי הפרסומים ביוון, פנאתינייקוס תשלם להפועל באר שבע כ-4.5 מיליון אירו עבור הקשר, כאשר 3.8 מיליון אירו ישולמו באופן מיידי ועוד 700 אלף אירו יועברו כבונוסים. בבאר שבע אף אישרו כי קאנגווה ישחק בגומלין מול ויקינגור ורק לאחר מכן ימריא ליוון להשלמת המעבר.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

עוד נטען כי פנאתינייקוס הגיעה להבנות עם השחקן כבר בחודש מאי, כאשר מי שהוביל את המהלך היה סטפנוס קוצוליס, שסימן את קאנגווה כאחת ממטרות הרכש המרכזיות של המועדון. גם א.א.ק אתונה גילתה עניין בקשר, אך פנאתינייקוס הצליחה להקדים את המתחרה ולהבטיח את צירופו.

קאנגווה הגיע להפועל באר שבע בקיץ 2024 מהכוכב האדום תמורת כ-800 אלף אירו, ובעונה החולפת רשם 40 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 12 שערים והוסיף 11 בישולים. כעת הוא צפוי ליהנות מהקפיצה הגדולה ביותר בקריירה שלו גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית, עם שכר של מיליון אירו לעונה, פי שלושה מזה שהרוויח בישראל.