חוזר לליגה א': יאיר שפונגין ממשיך במחנה יהודה

הקשר המצטיין, בוגר מחלקת הנוער של הפועל ת״א והאח הצעיר של יובל שפונגין, ימשיך עונה נוספת בשורות הקבוצה ממלאבס, ששבה לליגה א' אחרי שבע עונות

העיר פ"ת חוזרת בעונה הקרובה למפה של לליגה א' דרום, זאת לאחר שהפועל מחנה יהודה הגיעה לקו הסיום של העונה האחרונה, כשהיא מדורגת במקום הראשון בטבלת דרום א' של ליגה ב', בכך עמדה הקבוצה במשימת החזרה לליגה השלישית אחרי שבע עונות בליגה ב'. הפועל מחנה יהודה נערכת לעונה הבאה, שגם בה יוביל אותה מהקווים המאמן, רמי צבי, שאימן במקביל גם את קבוצת נערים ג' של המועדון.

היום (שישי) הודיעה הנהלת המועדון על החתמתו לעונה נוספת של הקשר, יאיר שפונגין (30), האח הצעיר של מגן העבר, יובל שפונגין, עוזרו של עומר פרץ באימון הפועל פ"ת. יאיר שפונגין, שנחשב לקשר מצטיין בגזרת ליגות א', החל את העונה בבית"ר ת"א/חולון וכבש בשורותיה ארבעה שערים במחצית הראשונה של העונה.

במחצית השנייה של העונה נרתם לאתגר העליה של מחנה יהודה, כבש חמישה שערים ובישל שערים נוספים, והיה גורם מרכזי בהשגת המטרה. יאיר שפונגין, בוגר מחלקת הנוער של הפועל ת"א חוזר לליגה א' אחרי שלוש עונות רצופות בליגה ב', בהן היה שותף לעלייתה של מ.כ כפר סבא 1928 לליגה א', והיה שותף למאמצים של המכתש גבעתיים לעלות לליגה א'. יאיר שפונגין חגג גם שתי עליות לליגה הלאומית, באמתחתו עליות ליגה עם מכבי הרצליה (עונת 22/23), הפועל כפר שלם (עונת 19/20).

השחקנים הנוספים שחתמו במועדון

מי עוד חתמו במחנה יהודה לעונה הקרובה? ברשימת הממשיכים החלוץ אבי חי - מלך שערי הקבוצה, שכבש 10 שערים - ויחל עונה שלישית בקבוצה, המגן/בלם יניב מורדוב, הקשר טל עטר - שחקן בית שורשי שצמח במחלקת הנוער ובעונה האחרונה כבש שלושה שערים,

מי ברשימת המצטרפים? השוער עזרא חנה - שמגיע מבית"ר ר"ג מליגה ב', לאחר ששיחק מספר עונות בליגה א' במדיהן של הפועל מרמורק והפועל אזור. המגן השמאלי, אלמוג פינטו, ששיחק בעבר בקבוצה במשך שלוש עונות, שב לקבוצה אחרי עונה בהפועל אזור מליגה א' ואחרי שהיה שותף לעליה ההיסטורית של עירוני מודיעין לליגה הלאומית. הבלם איליי שפיקי - בוגר מחלקת הנוער של מכבי פ"ת, שמגיע אחרי שתי עונות בשמשון ת"א מליגה א'.