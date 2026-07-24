שטילמן הגיש הצעה לרקנאטי על סך 100 מיליון דולר

הסיפור רחוק מלהסתיים: לאחר שמשפחת רקנאטי ניצלה את זכות הסירוב שלה וקנתה את חלקה של פדנקו ספורט, מייסד Rapyd רוצה לקנות את 58 האחוזים שלה

לא שקט במכבי תל אביב. שבועות בודדים לאחר שמשפחת רקנאטי ניצלה את זכות הסירוב שלה וקנתה את חלקה של קבוצת פדנקו ספורט שהורכבה על ידי אריק שטילמן ומשפחת פדרמן תמורת 50 מיליון דולר, כעת נראה שהסיפור רחוק מלהסתיים, כאשר בעלי Rapyd והספונסר של מכבי תל אביב, אריק שטילמן, הגיש הצעה למשפחת רקנאטי עבור 58 האחוזים שלהם על סך 100 מיליון דולר.

כזכור מי שצפוי להצטרף ולרכוש מהמניות שרכשה משפחת רקנאטי הוא ג׳ייסון לוין, שכפי שפורסם ב-ONE צפוי גם לתפוס את מקומו של דני פדרמן בדירקטוריון היורוליג. מי שעמד מאחורי המהלך של ג׳ייסון לוין הוא לא אחר מאשר מנכ״ל הפועל ירושלים לשעבר גיא הראל, שמשמש כיום גם כסוכנו של מאמן הקבוצה עודד קטש.

שטילמן הצהיר מספר פעמים על רצונו לחזור להיות בעלי הקבוצה. כיום בעלי Rapyd חתום על חוזה חסות בסך שלושה מיליון דולר בשנה, כשבחוזה נותרו שש שנים. ההצעה לרכישת 58 האחוזים של משפחת רקנאטי מגיעה על רקע הצטרפותו הצפויה של לוין לבעלות, כאשר המתווה של כיצד יקרה הדבר, זכות הסירוב שתהיה או לא תהיה ומלחמת השליטה שתגיע בעקבותיה נראה שלא רחוקים מיריית הפתיחה שלהם.

הראל, שמתווך בעסקה בין בעלי די סי יונייטד, הוביל קבוצת משקיעים לפני כשנתיים במטרה לרכוש את וירטוס בולוניה אך המהלך בסופו של דבר לא יצא אל הפועל.