כמה זמן צריך לנוח בין סט לסט באימון במכון?

למעשה אין פרק זמן נכון לכולם אלא מדובר בכלי תכנוני שיש להתאים למטרת התרגיל, למורכבות התנועה ולתחושה האישית של המתאמן בכל אימון. הפרטים בפנים

זמן המנוחה בין סטים בחדר הכושר הוא אחד המשתנים החשובים והמשפיעים ביותר על איכות האימון, אך בו בזמן גם אחד מהאלמנטים שזוכים להכי פחות תשומת לב ממתאמנים רבים. בעוד שחלק מהאנשים ממהרים לעבור לסט הבא כדי לשמור על דופק גבוה ולהרגיש שהם משקיעים מאמץ חזק, אחרים שוקעים בגלילה בטלפון הנייד ומאבדים לחלוטין את הריכוז ואת הרצף האימוני. ההבנה המדעית והפרקטית של משך המנוחה הנדרש יכולה לשנות מקצה לקצה את התוצאות, לחסוך זמן יקר בחדר הכושר ולמנוע פציעות ספורט מיותרות.

כדי להבין כמה זמן כדאי לנוח, חשוב להבין ראשית מה קורה לגוף בזמן המנוחה. במהלך ביצוע סט עצים, השרירים משתמשים במאגרי אנרגיה זמינים ובעיקר במולקולות אנרגיה זמינות לצד גליקוגן, בעוד שתוצרי לוואי של מטבוליזם מצטברים בשריר וגורמים לתחושת השריפה והעייפות. בזמן ההפוגה בין הסטים, מערכות הגוף פועלות במרץ כדי לחדש את מאגרי האנרגיה הזמינים, לנקות את התוצרים הללו ולהחזיר את מערכת העצבים המרכזית למצב שמאפשר גיוס עצבי מיטבי של יחידות מוטוריות בשריר.

כאשר המטרה המרכזית של האימון היא פיתוח כוח מרבי, כמו באימוני הרמת משקולות כבדות או תרגילים מורכבים כמו סקווט, דדליפט ולחיצת חזה, מומלץ לנוח בין שלוש לחמש דקות בין סט לסט. מנוחה ארוכה כזו הכרחית מכיוון שמערכת העצבים המרכזית דורשת זמן התאוששות ארוך יותר מאשר השריר עצמו כדי להפיק שוב כוח מקסימלי. מתן זמן מנוחה מספק מאפשר למתאמן להיכנס לסט הבא כשמערכת העצבים רעננה לחלוטין, מה שמבטיח יכולת להרים את המשקל היעד בטכניקה נכונה ובלי להתפשר על עומס העבודה.

סקוואט עם משקלים גבוהים. לפחות 3 דקות של מנוחה (בינה מלאכותית)

לעומת זאת, כאשר היעד העיקרי הוא היפרטרופיה, כלומר הגדלת נתוני נפח ומסת השריר, מנעד המנוחה האופטימלי נע בדרך כלל בין דקה וחצי לשלוש דקות. מחקרים עדכניים מראים כי מנוחה קצרה מדי, כמו חצי דקה, אינה מאפשרת התאוששות מספקת של השריר, מה שמוביל לירידה דרסטית במספר החזרות בסטים הבאים ולפגיעה בנפח האימון הכולל. מנוחה בטווח של כשתים עד שלוש דקות מאזנת בצורה מושלמת בין התאוששות פיזיולוגית לבין שמירה על מתח מכאני גבוה בשריר.

עבור מתאמנים שהמטרה שלהם היא שיפור הסיבולת השרירית זמני המנוחה מצטמצמים באופן משמעותי ונעים לרוב בין שלושים לתשעים שניות. אימונים אלו מיועדים להרגיל את השרירים ואת מערכת הלב-ריאה לעבוד תחת עייפות מצטברת ולייעל את פינוי חומצת החלב מהרקמות. עם זאת, חשוב לזכור כי באימונים מסוג זה, המשקלים שבהם משתמשים יהיו נמוכים בהרבה, שכן היכולת להרים משקל כבד פוחתת בצורה חדה ככל שהמנוחה מתקצרת.

מעבר למטרת האימון הכללית, גם סוג התרגיל משחק תפקיד מכריע בקביעת משך המנוחה הנדרש. תרגילים מורכבים המפעילים קבוצות שרירים גדולות ומערבים מפרקים מרובים, כמו מכרעים או מתח עם משקל, דורשים התאוששות ארוכה יותר מאשר תרגילים מבודדים כמו כפילת מרפקים כנגד משקוליות או פשטת ברכיים במכונה. ככל שהתרגיל מפעיל מסת שריר גדולה יותר ומטיל עומס רב יותר על מערכת הלב-ריאה ומערכת העצבים, כך יש להעניק לגוף עוד זמן להתאושש לפני הסט הבא.

תרגיל מורכב שדורש מנוחה ארוכה יותר (Anastase Maragos)

גורם נוסף שאין להתעלם ממנו הוא רמת הניסיון והכושר האישי של המתאמן, לצד הגיל והמאפיינים הפיזיולוגיים שלו. מתאמנים מתחילים לרוב אינם מסוגלים לגייס את אותה אגירת כוח עצבית כמו מתאמנים ותיקים, ולכן לפעמים הם מרגישים מוכנים לסט הבא מהר יותר, אם כי טכניקת התנועה שלהם עלולה להיפגע בשל עייפות סמויה. לעומתם, ספורטאים מתקדמים שמרימים משקלים כבדים מאוד ביחס למשקל גופם מייצרים עומס עצבי ושרירי עצום, הדורש מהם הקפדה יתרה על מנוחות מלאות ואיכותיות.

כדי לנהל את זמני המנוחה בצורה יעילה בתוך שגרת האימון, מומלץ להימנע מניחושים ולהשתמש בשעון או בטיימר בטלפון הנייד. מעקב מדויק אחרי המנוחות מסייע לשמור על קצב אימון קבוע, מונע מריחת זמן שתוביל לאיבוד חום הגוף והמיקוד, ובמקביל מונע חזרה מוקדמת מדי לסט כשהגוף עדיין תפוס. שליטה במשתנה הזה מאפשרת להפוך את תוכנית האימונים לעקבית יותר ולהשוות ביצועים בין שבועות שונים בצורה אובייקטיבית.

לסיכום, אין פרק זמן יחיד ונכון לכולם, אלא מדובר בכלי תכנוני שיש להתאים למטרת התרגיל, למורכבות התנועה ולתחושה האישית של המתאמן בכל יום נתון. הקפדה על מנוחה מספקת אינה סימן לעצלנות או לירידה בקצב, אלא חלק בלתי נפרד ממתודולוגיית אימון חכמה שמטרתה להפיק את המרב מכל חזרה. כאשר מעניקים לגוף את הזמן הדרוש לו להתאושש בין הסטים, משיגים ביצועים חזקים יותר, שומרים על בטיחות, ומגיעים לתוצאות איכותיות וארוכות טווח.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

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