בני הרצליה הודיעה על החתמתו של די ג'יי ברוטון

הגארד-פורוורד הצטרף לקבוצתו של יהוא אורלנד בחוזה לעונה עם אופציה. בעונה שעברה נבחר לחמישיית הזרים בפולין. "מאמין שנוכל לעשות דברים מיוחדים"

בני הרצליה הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הגארד-פורוורד האמריקאי די ג׳יי ברוטון (בן 26, 1.93 מ’) לעונה הקרובה, כשלצדדים תהיה אופציה להאריך את ההתקשרות לעונה נוספת.

ברוטון החל את דרכו המקצוענית בעונת 24/25 במדי יונאבה הליטאית, אותה הוביל לחצי גמר הפלייאוף כשהוא מעמיד ממוצעים של 14 נקודות, 4.5 ריבאונדים ו-3.9 אסיסטים ב-28.9 דקות למשחק, נבחר לחמישיית הזרים, ולחמישייה השנייה של העונה בליגה הליטאית.

את עונת 25/26 החל באודינה האיטלקית, ולאחר 14 משחקים בהם קלע 9.1 נקודות וקטף 3.7 ריבאונדים ב-20.7 דקות למשחק, עבר ללגיה ורשה מפולין, אותה הוביל לזכייה באליפות הליגה עם 14.5 נקודות, 4.0 ריבאונדים ו-3.4 אסיסטים בממוצע ב-25.1 דקות למשחק, ונבחר בסיום העונה לחמישיית הזרים של הליגה הפולנית.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, אמר: “די ג'יי שחקן מעניין ומיוחד שאנחנו עוקבים אחריו עוד מהקיץ הקודם. הוא שחקן מגוון שיכול לשחק ב-3 עמדות, לעזור בהובלת הכדור, שחקן יוצר עם יכולת גבוהה באחד על אחד, שומר טוב מאד ושחקן קשוח. הוא הוכיח את היכולת שלו להתעלות במאני טיים בפלייאוף גם בליטא וגם בפולין, יש לו עוד המון אפסייד ויכולת להמשיך להשתפר ולהתקדם ואני מצפה לראות אותו בשורותינו בקרוב”.

יהוא אורלנד (אורן בן חקון)

די.ג׳יי ברוטון שיתף לאחר החתימה: “שמח להצטרף לבני הרצליה, אני מצפה מאוד לקראת העונה שבפתח ומאמין שנוכל לעשות דברים מיוחדים ביחד”.