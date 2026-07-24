הפועל פתח תקווה חשפה את המדים לעונת 2026/27

רגע לפני הדרבי מול מכבי פתח תקווה בפתיחת גביע הטוטו מחר ב-20:30, הקבוצה הציגה את המדים החדשים בסרטון מיוחד בהשתתפות שמונה משחקי המועדון

הפועל פתח תקווה חשפה היום (שישי) את המדים שלה לעונת 2026/27 באמצעות סרטון מיוחד שפורסם ברשתות החברתיות של המועדון. את המדים עיצב, זו השנה החמישית ברציפות, אוהד הקבוצה אביעד פדר.

במועדון הציגו את מדי הבית, מדי החוץ והמדים השלישיים, כאשר כולם זכו לעיצוב חדש וייחודי. בנוסף, בוצע שדרוג לנראות סמל המועדון על גבי החולצות, כחלק מהמראה החדש של הסטים לעונה הקרובה.

המדים החדשים יערכו את הופעת הבכורה שלהם כבר מחר ב-20:30, כאשר הפועל פתח תקווה תעלה איתם לדרבי במסגרת גביע הטוטו.

השקת המדים החדשים של הפועל פתח תקווה

לצד חשיפת המדים, פרסם המועדון סרטון מושקע בהשתתפות שחקני הקבוצה רועי דוד, תומר אלטמן, גיא בדש, צ'פיוקה סונגה, אלכס מוסונדה, בוני אמיאן, הראל שלום ונעם כהן, יחד עם אוהד הקבוצה ויקטור סבג.

בעלילת הסרטון מגלם סבג את איש המשק של המועדון, האוסף את חולצות השחקנים בסיום משחק הנעילה של העונה שעברה. בדרך הוא נקלע למספר סיטואציות משעשעות, כאשר בסיום הסרטון יוצאים ממכונת הכביסה של המועדון המדים החדשים לעונת 2026/27, שנחשפים לראשונה בפני האוהדים.