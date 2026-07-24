חוצה את הכביש: תמיר ברמן חתם בכפר שלם

הבלם, שרשם 24 הופעות בבני יהודה אשתקד, מצטרף למסע הרכש של שוהם. עמית נמני, בנו של אבי, כבש בניצחון הגדול במשחק האימון על ראשל"צ ויחתום גם כן

לאחר עונה שבה נאבקה על העלייה עד השלבים המאוחרים, הפועל כפר שלם ממשיכה במסע החיזוק שלה גם העונה, כדי להתברג עונה שלישית ברציפות בצמרת הגבוהה של הליגה הלאומית.

ל-ONE נודע שהבוקר חתם במועדון הבלם תמיר ברמן, שעובר מהיריבה העירונית בני יהודה. ברמן בן ה-25 רשם העונה 24 הופעות בהרכב של הזהובים ואף כבש שני שערים, כאשר לאור העובדה כי מדובר בשחקן יהודי, הוא לא ייחשב כזר.

הבוקר (שישי) כפר שלם המשיכה להיראות טוב במשחקי האימון ולאחר שניצחה את מכבי פ"ת לפני למעלה משבועיים, היא גברה 0:4 על הפועל ראשל"צ: מתן בית יעקב, דרור ניר, יהלי דנור כבשו, כששער נוסף כבש עמית נמני, בנו של קשר העבר אבי נמני, שצפוי גם לחתום במועדון בתחילת השבוע.

ברמן ונמני מצטרפים למסע הרכש שעשתה הקבוצה מת"א, שהחזירה את המאמן נועם שוהם אל הקווים וצירפה את בית יעקב, דרור ניר, איבי רנסום והשוער תומר צרפתי. בכפר לא עוצרים בכך ורוצים להתחזק בעוד שלושה שחקנים בעלי שיעור קומה.