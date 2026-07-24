ללא המאמן ושישה שחקנים: טבריה פותחת עונה

בצל פרשת העירויים: מוריס אוזן יעמוד על הקווים. חוץ ממושעי הפרשה גם מעתוק ופרהוד לא בסגל. "נקודת פתיחה לא אידאלית אבל אין תירוצים, באים לנצח"

עירוני טבריה תפתח מחר (שבת, 20:30) באופן רשמי את עונת 2026/27, כשתארח במחזור הראשון של הבית הצפוני בגביע הטוטו את בני סכנין. טבריה מגיעה למשחק בצורה ממש לא אידאלית, כמובן, כשהיא מסובכת בפרשת העירויים האסורים וכשהיא ללא כל המושעים בפרשה: המאמן, אלירן חודדה, המנהל הטכני, חן סול, הקפטן, גיא חדידה, סמביניה, ניב גוטליב ודוד קלטינס.

בנוסף, הקבוצה תחסר את גל מעתוק, מכיוון שעוד לא נסגר סכום דמי ההשבחה שהקבוצה צריכה לשלם למכבי פתח תקווה. הסכום צריך להיקבע בוועדה למעמד השחקן. נוסף על כך, הקבוצה תחסר את סמיר פרהוד, המרצה את עונש ההרחקה שלו מהעונה שעברה, מאותה קטטה מפורסמת בסיום גמר גביע המדינה, בו היה שחקן הפועל באר שבע.

עוזר המאמן מוטי קריספיל עדיין לא השלים את קורס הפרו ולכן לא יכול בשלב זה לעמוד על הקווים. מי שיעמוד על הקווים, עד שקריספיל ישלים את קורס הפרו, הוא מוריס אוזן, המשמש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער במועדון. אוזן אימן בעונת 2019/20 את עירוני טבריה, כאשר שיחקה בליגה א'.

מוטי קריספיל. לא יוכל לעמוד על הקווים (חגי מיכאלי)

"כמובן שזאת הכנה לא אידאלית בכלל", אמרו במועדון. "כל הפרשה שיבשה לחלוטין את ההכנה ואנחנו בלי מאמן ובסגל חסר, ללא שחקנים מהמרכזיים שיש לנו. מאוד קשה להתכונן ככה למשחקים, אבל אין תירוצים. מי שמשחק מספיק טוב ונבוא לתת הכל ולנצח".