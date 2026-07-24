ממשיכה לבנות: אנדרו ת'לוול חתם בהפועל חולון

הסגולים הודיעו על צירופו של הרכז, שחקנה של נבחרת ג'מייקה שהעלה את אורטז הצרפתית לליגה הבכירה. קרוניץ': "בעל מוטיבציה להראות את הפוטנציאל"

הפועל חולון הודיעה היום (שישי) על צירופו של הרכז האמריקאי-ג'מייקני אנדרו (דרו) ת'לוול, בן ה-24, (1.91 מ'), שחתם במועדון אחרי עונה מקצוענית ראשונה בה שיחק בפו אורטז הצרפתית.

במדי אורטז העמיד דרו ממוצעים של 10.9 נק', 1.8 רב' ו-1.2באס' למשחק ועזר לה להעפיל לליגה הראשונה בצרפת. קריירת המכללות שלו כללה ארבע שנים במורהד סטייט איגלס ומעבר בשנה החמישית לאיווה בשורותיה קלע 9.5 נק', מסר 3 אס' וקטף 2.2 רב' בממוצע למשחק.

השחקן הצעיר משמש כרכז בנבחרת ג'מייקה, בשורותיה רשם במוקדמות המונדובאסקט ממוצעים של 15 נק', 4.8 אס' ו-3.8 רב' בשישה משחקים (34.5 דקות בממוצע).

מאמן הקבוצה, פרדראג קרוניץ', אמר: "דרו הוא שחקן שיכול לשחק בעוצמה גבוהה משני צידי המגרש, גם בהגנה וגם בהתקפה. מדובר בשחקן אתלטי, יעיל במגרש פתוח, עם טווח קליעה טוב, בעל אוריינטציה קבוצתית, ובעל מוטיבציה להראות את הפוטנציאל שלו בליגה שלנו".

פרדראג קרוניץ' (ראובן שוורץ)

דניאל רביץ, המנהל המקצועי של המועדון, התייחס גם הוא להחתמתו של דרו: "דרו הוא רכז צעיר ומבטיח שסיים עונה ראשונה באירופה עם זכייה באליפות הליגה הצרפתית השנייה וכן שיחק עם נבחרת ג׳מייקה במשחקי העלייה לאליפות העולם כרכז הבכיר שלהם. הוא אומנם צעיר אבל הראה גם בקריירת המכללות שלו שסגנון המשחק שלו עוזר להביא ניצחונות.

“דרו מביא קשיחות, יכולת לשחק בשני צדי המגרש ואנרגיה כזו שאנחנו רוצים לראות בעמדה מובילה בקבוצה בעמדת הרכז. למעשה בכך אנחנו סוגרים את הקו האחורי עם שחקנים וורסטילים שיכולים לשחק כולם אחד עם השני”.