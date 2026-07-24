״תמיד נתתי את כולי למכבי חיפה. היה מסע מטורף״

דולב חזיזה העלה פוסט פרידה מהירוקים, לאחר שעזב בתום 7 שנים במועדון: ״הגעתי למועדון למטרה אחת, להחזיר אותו למקום שהוא ראוי לו, לקדמת הבמה״

דולב חזיזה, שהשלים היום (שישי) את מעברו ממכבי חיפה למכבי נתניה, נפרד מהמועדון הירוק בפוסט מרגש שפרסם ברשתות החברתיות, שבו סיכם את שבע השנים האחרונות והודה לקהל על התמיכה לאורך הדרך.

"לא פשוט לסכם שבע שנים", כתב חזיזה בפתח דבריו. "מסע מטורף שהתחיל ב-2019. הגעתי למועדון למטרה אחת, להחזיר אותו למקום שהוא ראוי לו, לקדמת הבמה".

הקשר התייחס להישגים הרבים בתקופתו בכרמל. "זה התחיל באליפות ראשונה מטורפת ומרגשת לאחר עשור, המשיך בעוד שתי אליפויות, אלוף האלופים, גביע הטוטו ומסע מטורף מכל אחת מהליגות באירופה", כתב.

חזיזה הקדיש חלק משמעותי מהפוסט להעפלה ההיסטורית לליגת האלופות בעונת 2022/23 ולרגע השיא האישי שלו בקמפיין: "המיוחדת ביותר היא ההשתתפות בליגת האלופות. זה התחיל במוקדמות, שהיה חלום שמתגשם, והמשיך עד הבישול נגד פ.ס.ז' במשחק היסטורי שאף אחד לא ישכח לעולם, בטח לא אני".

לסיום פנה לקהל הירוק והודה לו על השנים המשותפות: "תמיד נתתי את כולי למען המועדון, הקהל וכל מי שמכבי חיפה חשובה לו כמו שהיא חשובה לי. לקהל הירוק אני רוצה להגיד תודה על כל החום, האהבה והתמיכה. מהרגע שהגעתי הרגשתי שהחיבור שלנו מיוחד, וככה זה יישאר לעד. אוהב אתכם מאוד, תודה על הכול. תמיד תהיו בלב שלי".