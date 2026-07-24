״אני אחד מאלה שדחפו שבכר יחתום על חוזה חדש״

רפאלוב דיבר במסע״ת פתיחת עונה של מכבי חיפה: ״הייתה שנה לא פשוטה, עכשיו אני מרגיש יותר מוכן״. על חזיזה: ״כעס עליי, קיבל את זה בצורה לא מכבדת״

מכבי חיפה פותחת עונה. היום (שישי) המועדון ערך מסיבת עיתונאים לקראת עונת 2026/27, שבה המנהל המקצועי ליאור רפאלוב דיבר על העונה הקשה שהייתה, התהליך של המועדון, הקושי לגייס שחקנים במצב הביטחוני הנוכחי והפרידה מדולב חזיזה ועוד.

"השנה אני הרבה יותר מוכן"

רפאלוב פתח את דבריו: "מרגש להתחיל עונה חדשה. אנחנו עם הפנים קדימה, אבל צריך לקחת הרבה דברים מהעונה שעברה. עם כמה שחשבתי שאני מבין את המשחק בתור שחקן, הדברים נראו אחרת לגמרי. זו הייתה שנה לא פשוטה, שגם מתוכה הצלחנו להוציא משהו טוב - הבנייה של השחקנים הצעירים, שיהוו בסיס גם לעונה הנוכחית".

עוד הוסיף: "אני מרגיש השנה הרבה יותר מוכן, למרות שעדיין חסר לי ניסיון כמובן. לאט לאט, ככל שהעונה התקדמה, לקחתי יותר ויותר החלטות מקצועיות. במבט לאחור למדתי הרבה דברים בדרך, ועכשיו, לקראת העונה החדשה, עשינו את השינויים הדרושים".

ליאור רפאלוב, מרגיש הרבה יותר מוכן (עמרי שטיין)

שלושת העקרונות לעונה: קהל, סטנדרטים וזהות

רפאלוב הציג את שלושת העקרונות שלדבריו יובילו את מכבי חיפה העונה: "הדבר הראשון הוא החיבור לקהל. מכבי חיפה לא יכולה לזכות בתארים בלי הקהל שלה, שהוא נכס עצום. אנחנו צריכים תקשורת בריאה ותמיכה, אבל גם אנחנו, ההנהלה והשחקנים, חייבים לתת את כל כולנו למועדון. אני פונה לאוהדים שלנו: אנחנו צריכים אתכם כתף אל כתף, כי הולכת להיות עונה לא פשוטה".

בהמשך חשף את הקשיים בבניית הסגל: "כל הקיץ ברק ואני ניתחנו את מה שקרה בעונה שעברה ואיך אנחנו משתפרים. זה בא לידי ביטוי גם בבחירת הזרים, מי נשאר ומי עוזב. אחסוך מכם את השיחות עם ההורים שלהם על כמה בטוח לחיות כאן. אני בטוח שגם קבוצות אחרות מתמודדות עם אותה סיטואציה. אצל שחקנים מבוגרים יותר, עם משפחות וילדים, רוב השיחות היו סביב הביטחון ורק אחר כך סביב הכדורגל".

לדבריו, המועדון עמד ביעד שהציב לעצמו: "היה לנו דדליין ואני מאוד שמח שעמדנו בו, להציג ב-90 אחוז את הסגל שישחק איתנו בעונה הקרובה. גם הצלחנו להיפרד משחקנים שפחות התאימו".

אוהדי מכבי חיפה, אחד משלושת העקרונות (עמרי שטיין)

"רמת המשמעת תהיה מקסימלית"

רפאלוב התייחס גם לשיתוף הפעולה עם ברק בכר ולדרך החדשה שמנסים לבנות בכרמל.

"סיימנו את העונה בתחושה פחות נעימה, אבל מאז שיענקל'ה מינה אותי למנהל הספורטיבי רצינו להיות חזקים מבפנים. יהיו פה ימים ארוכים מאוד לשחקנים ולצוות. רמת הדרישות, המשמעת והסטנדרטים תהיה מקסימלית. אנחנו רוצים להרים את הרף גבוה ככל האפשר".

בנוגע לזהות המקצועית הוסיף: "כך בנינו את הכוורת המקצועית יחד עם ברק. אני רוצה להודות לדרור שמשון ולגיל אופק, שימשיכו לתרום למועדון, וגם לגיא ויזינגר ולגיא צרפתי על עבודתם ולאחל להם הצלחה".

"דחפתי שבכר יחתום כבר במרץ"

רפאלוב סיפר כי היה בין התומכים הגדולים בהארכת חוזהו של ברק בכר כבר במהלך העונה הקודמת.

"הייתי אחד מאלה שדחפו שברק יחתום כבר בחודש מרץ לעוד עונה. היה לי חשוב לייצר יציבות ולהתחיל לבנות את הקבוצה מוקדם. בשנים האחרונות הייתה מהפכה מקצועית כמעט בכל קיץ, וקשה מאוד להתנהל כך".

ברק בכר, רפאלוב דחף להחתמתו לעוד עונה (חגי מיכאלי)

לדבריו, השניים גיבשו יחד תפיסה מקצועית חדשה: "בנינו רעיונות משותפים, סגנון משחק אחר ואיך אנחנו רוצים שמכבי חיפה תשחק. את זה הורדנו גם למחלקת הנוער, שתתאמן על אותם תכנים כמו הקבוצה הבוגרת. אני חושב שכבר אפשר היה לראות את זה במשחקי ההכנה".

רפאלוב סיכם את דבריו על המאמן: "אם נעמוד בשלושת הפרמטרים שהצבנו לעצמנו, יש לי אמונה שנלך בדרך הנכונה. אני אפילו לא צריך להזכיר שהוא המאמן הישראלי המעוטר ביותר. הוא עוגן עבורנו, וכיף לי לעבוד איתו ביום-יום".

הפרידה מחזיזה: "אחת ההחלטות הכי קשות"

המנהל המקצועי התייחס גם לעזיבתו של דולב חזיזה, אחד הסמלים הגדולים של המועדון בשנים האחרונות.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

"זו אחת ההחלטות הקשות ביותר שקיבלתי באופן אישי. יכול להיות שהטיימינג היה מעט מאוחר, אבל היינו צריכים קודם לוודא שהבסיס של הסגל נכון. רק אחרי שסגרנו עם ברוניניו ויאיר מרדכי כבר הגיע, הסברנו לדולב את הסיטואציה והגענו למסקנה שנכון גם למועדון וגם לו להתחיל פרק חדש".

רפאלוב הוסיף: "אני בטוח שהוא כעס, ואני בטוח שהוא קיבל את זה בצורה אפילו לא מכבדת. יש לי הרבה אהבה כלפיו, וכשראיתי היום את סרטון הפרידה שלו התרגשתי מאוד. גם אם הוא קצת כועס עליי, אני מאחל לו המון הצלחה".

לסיום אמר: "אני שלם עם ההחלטה גם לגבי דולב וגם לגבי סק. לשניהם היה מקום גדול מאוד בחדר ההלבשה, אבל בפרק החדש שאנחנו רוצים לבנות כאן, בחרנו את השחקנים שאנחנו רוצים לרוץ איתם בעונה הקרובה".

"אני לא בורח מאחריות על הרכש"

רפאלוב לקח אחריות על בחירת השחקנים בעונה שעברה והסביר מדוע חלק מההחתמות לא הצליחו להשתלב.

"אני לא בורח מאחריות. מלבד זה שהם לא הצליחו בעונה האחרונה וההצטרפות שלהם הייתה לא אידיאלית, המועדון באופן כללי, הקבוצה לא הייתה טובה, לא שיחקנו כדורגל שברק ואני רוצים לראות. שחקנים שמגיעים חדשים כשהקבוצה רצה, יוזמת ויודעת מה היא רוצה מעצמה, גם להם יותר קל להיכנס פנימה".

הוא המשיך: "זה חלק מהפקת הלקחים שהפקנו בקיץ. יש שחקנים טובים יותר בשוק, יקרים יותר, אבל ברק היה שותף לזה. דירגנו אותם, בדקנו למה צירפנו בלם שיודע לשחק גם כמגן שמאלי, למה צירפנו את נייג'ל שיצא מאוד מוקדם לאנגליה, למה נובאקוביץ' ולא שחקן מהיר או טכני יותר. כל השחקנים האלה נמדדו בכל כך הרבה אספקטים".

נייג'ל לונוויק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לדבריו, "חוסר ההצלחה הוא תרכובת של כל כך הרבה אלמנטים – התאמה לקבוצה, תרבות. הגיעו לפה שחקנים טובים שפשוט לא הצליחו. אין סיכוי שכל השחקנים שהגיעו לפה הם פשוט לא טובים. אין סיכוי שפיטר אגבה שובר שיא בלובליאנה ובארץ הוא לא מצליח. אותו דבר עם סטיוארט. זה משהו שלקחנו בחשבון כדי להבין למה זה קורה. תוסיף לזה עוד שנה של ניסיון מבחינתי, להבין את כל הדברים לעומק. גם אני מתחיל כחסר ניסיון, זו עובדה, אבל אני עובד מאוד קשה כדי לצמצם את הפערים ומרגיש הרבה יותר מוכן".

תמונת המצב בעמדת המגן השמאלי

רפאלוב עדכן לגבי מצב הסגל בעמדת המגן השמאלי והבהיר כי ייתכן שעדיין יבוצעו שינויים: "ייקח לינון זמן להחלים, והפציעה שלו שיבשה לנו הרבה דברים בתוכניות. קורנו אמור לחזור סביב דצמבר, אולי ינואר. לכן צירפנו את צונאמי, שיכול לשחק גם כמגן שמאלי וגם כבלם".

הוא הוסיף: "גם גולדברג וגם סייף יכולים למלא את החלל בעמדה הזו. רצוי וטוב שיש לך מגן שמאלי טבעי בסגל, אבל אני עדיין לא יכול להגיד בוודאות שסיימנו את בניית הסגל. אני כן יכול להגיד שהוא שלם ברובו, ובתכנים המקצועיים אנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו רוצים שהוא ייראה".

שון גולדברג (עמרי שטיין)

"בנסון איכותי, אבל אם נצטרך נקבל החלטות"

על מצבו של מנואל בנסון אמר: "הוא שחקן מאוד איכותי, אבל עם היסטוריית פציעות לא פשוטה, ולכן הוא נמצא פה ולא בפרמייר ליג. אנחנו נותנים לו את כל התנאים לחזור להיות מנואל בנסון שהיה אלוף הצ'מפיונשיפ".

רפאלוב עדכן כי: "הוא עבר קרע בשריר ופספס את רוב השבועות האחרונים, אבל בשבוע הראשון של אוגוסט הוא אמור לחזור לאימונים מלאים ולהיות מוכן לליגה. אם נראה שאנחנו לא יכולים לבנות עליו, נקבל החלטות".

מנואל בנסון (לילך וויס-רוזנברג)

"ירין לוי הוא מבחינתי רכש"

המנהל המקצועי החמיא לירין לוי, שחזר למועדון: "אני כל כך שמח לראות אותו פה. בכל השיחות שלי איתו הוא אמר כמה כיף לו לחזור וכמה הוא רוצה להצליח איתנו. אני זוכר שכשרק חזרתי מבלגיה הוא עלה להתאמן איתנו מהנוער".

לדבריו, "אני מתייחס אליו כרכש, יחד עם השחקנים שהצטרפו והמושאלים שחזרו. כמעט כולם יהיו על כר הדשא בו-זמנית ואנחנו בונים פה משהו חדש. הבנייה מחדש מבוססת על השחקנים הצעירים שכבר הוכיחו שהם יכולים לשחק ברמה הזו, והיא לא סותרת את התחרותיות שאנחנו רוצים לייצר. כל עוד ירין איתנו, אשמח שהוא יישאר כאן שנים קדימה".

ירין לוי (באדיבות מכבי חיפה)

"חשוב לנו לתת לאוהדים מידע אמין"

רפאלוב התייחס גם לניסיון של המועדון לחזק את הקשר עם האוהדים: "אני חושב שאתם יכולים להרגיש את העבודה שנעשית בשבועות האחרונים. אנחנו מנסים להיות מאוד מהירים ותגובתיים, ולהזין את קהל האוהדים העצום שלנו בכל מה שקורה בתוך המועדון".

הוא הוסיף: "אנחנו מדברים המון עם דודו בזק על כמה חשוב לתת לאוהדים מידע אמין ובזמן אמת, לא להתנתק מהם, להקשיב להם ולנסות לגייס אותם אלינו עד כמה שאפשר. אני לא רואה את זה עובד אחרת".

"אשתי והילדים בקושי ראו אותי"

רפאלוב הוסיף על השנה הראשונה שלו כמנהל מקצועי ועל תהליך הלמידה שעבר: "אם נסתכל על הדברים בפרופורציות, פרשתי במאי בשנה שעברה בסיטואציה שבה למועדון לא היה צוות מקצועי, והיינו צריכים לשחרר שחקנים ולצרף אחרים. כמה שחשבתי שאני מבין את המשחק, תפקיד ניהולי הוא אחר לגמרי".

ליאור רפאלוב (חגי מיכאלי)

לדבריו, "למדתי המון בשנה האחרונה. אשתי והילדים בקושי ראו אותי בבית. כל החיים עבדתי קשה כדי להצליח. אף פעם לא היה לי לובי, ואם היה לי אולי היו לי עוד 50 הופעות בנבחרת. אני תמיד מאמין בלבוא צנוע ועם רגליים על הקרקע".

רפאלוב חשף גם שיחה עם נשיא המועדון: "יענקל'ה אמר לי משהו שלא אשכח – שהמטרה היא להביא מנהל ספורטיבי מבית. בשנה האחרונה נסעתי הרבה לבלגיה, פגשתי אנשים שליוו אותי כשחקן, התלוויתי אליהם לכמה ימים. עם המעטפת שיש במכבי חיפה ועם ברק שחזר, אני מנסה לקחת מכל אחד משהו כדי להפוך לגרסה טובה יותר של עצמי. למידה היא כוח".

יעקב שחר (לילך וויס-רוזנברג)

"אי אפשר להתעלם מבעיית הפציעות"

המנהל המקצועי התייחס גם לריבוי הפציעות במועדון בשנתיים האחרונות: "אי אפשר להעלים עין לגבי הדברים שקורים פה. כשדרור שמשון זז הצידה היה עליהום שהוא האחראי הבלעדי לפציעות, אבל כל פציעה היא לגופה. יש שחקן שקופץ ונוחת לא טוב על הקרסול, כמו שריף כיוף, ומכאן נאחל לו החלמה מהירה".

עם זאת, הוסיף: "כשיש עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, צריך לבחון את האירוע. חלק מהשינויים שעשינו בכפר גלים, בסדרי העבודה של השחקנים ושל הצוות, ובניתוח של כל אימון, נועדו לצמצם את מספר הפציעות. אנחנו עובדים קשה מאוד כדי שזה יקרה. אי אפשר להישאר אדישים למה שקרה בשנתיים האחרונות".

"הלוואי שדיא סבע היה נשאר"

עוד התייחס רפאלוב לעזיבתו של דיא סבע: "דיא, חבר שלי לחדר ההלבשה, סיפר לי שהוא לא יוכל להישאר בישראל מסיבות אישיות. כשנכנסתי לתפקיד הוא כבר סיפר לי שהיו לו גם ענייני מיסוי. הלוואי שהוא היה נשאר איתנו. אני מחזיק ממנו מאוד, ואני בטוח שגם ברק חושב ככה".

צירופו של ניבאקוביץ׳ ומצבו של גרימברג

על נובאקוביץ': "אי אפשר להתעלם מכמות השערים זה נכון, אבל עליו אתה צריך להלביש את מבנה הסגל וההתאמה שאנחנו רוצים לשחק העונה. ראיתי אותו משחק נגד ונציה וסמפדוריה, עם בלמים טיפה יותר קשוחים ממה שיש לנו בליגת העל, איך הוא נוכח ועובד בשביל הקבוצה. כמובן שהוא שיחק בקבוצה עם אופי התקפי שונה משלנו.

נובאקוביץ' מוצג בחיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

״עליו תוסיף את מבנה הסגל שלנו - יש לנו חלוץ שברק ואני יחד רואים בו כחלוץ המוביל של ישראל בשנים הבאות, אני חושב שאדם גרימברג אמנם ממש בתחילת הדרך אבל אנחנו רואים בו שחקן יוצא מן הכלל, מקווה בשבילו שיישאר רעב וכשיר, אני חושב שהשילוב של שניהם יחד עם מלמד שגם הוא אני חייב לציין לטובה, אפילו ששמתי אותו במקום הכי לא נוח שיש, הייתי חייב להיות איתו כן ולהגיד לו שיש שני שחקנים לפניו ואם הוא מחליט להישאר או לעבור לקבוצה אחרת והוא הוכיח את עצמו שמגיע לו. יש לנו שלושה חלוצים טובים, כל אחד בסגנון אחר וכל אחד יתרום בצורה כזו".

בנוגע לגורה אמר: "היום הודענו לו שהוא יהיה הקפטן בעונה הקרובה, יחד עם גלזר ועלי מוחמד. אני חושב שהוא חווה עונה לא פשוטה, התחבר מהר מאוד בחדר ההלבשה, אינטליגנט, מאוד חיובי, יודע לעשות הפרדה בין טובתו האישית לטובת הקבוצה. עשינו לנו סוג של פרמטרים מה אנחנו רואים בקפטן והגענו להחלטה שקנג'י האיש הראוי. הוא בא מהמונדיאל חדור מטרה למנף את כל האנרגיות שחווה שם להצעיד את הקבוצה לעונה טובה יותר יחד עם הקהל, לנסות להשיג תוצאות טובות, עם משחק מהנה. חובת ההוכחה היא עלינו, נצטרך להישאר מאוד חזקים מבפנים. בעוד שבוע, חודש, חצי שנה, המטרה היא שתדעו איזו מכבי חיפה אתם הולכים לראות".