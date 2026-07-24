דיווח בספרד: ריאל מדריד במו"מ עם לוני ווקר

הכתב הבכיר דה לוקאס מדווח כי קבוצת הפאר פנתה לגארד של מכבי תל אביב והצדדים נמצאים בשיחות. הדבר עשוי להוות פתרון לרצון ההדדי של הצדדים להיפרד

ריאל מדריד עשויה להיות התחנה הבאה של לוני ווקר. לפי דיווח של הכתב הספרדי הבכיר צ׳מה דה לוקאס, אלופת ספרד מנהלת משא ומתן עם הגארד האמריקאי של מכבי תל אביב במטרה לצרפו לקראת העונה הקרובה.

מבחינת מכבי תל אביב, מדובר בהתפתחות שעשויה לסייע בפתרון אחת הסוגיות המרכזיות של הקיץ. לווקר יש חוזה לעוד שנתיים במועדון, אך שני הצדדים מעוניינים למצוא מתווה לפרידה, כאשר השחקן מחפש אתגר חדש והצהובים פתוחים לשחרורו אם יימצא פתרון שיספק את כל הצדדים.

אם המגעים בין ריאל מדריד לווקר אכן יבשילו לכדי עסקה, מכבי תוכל להשתחרר מאחד החוזים הכבדים בסגל ולהמשיך בבניית הקבוצה לעונה הקרובה, בעוד שהגארד יזכה להצטרף לאחת הקבוצות החזקות באירופה.

עדיין לא ברור באיזה מתווה תהיה העסקה – האם מדובר בלקיחת השכר במלואו, השתתפות חלקית של ריאל מדריד או האם מכבי תקבל באייאאוט.