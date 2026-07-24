פפ גווארדיולה סירב להצעה של נבחרת איטליה

המאמן הקטלוני, שנפגש עם מלדיני במטרה לבחון את הצעת האזורי, החליט שלא לקחת את המשרה, כשלפי דיווחים הפערים הם בדרישות השכר. וגם: האלטרנטיבות

פפ גווארדיולה הגיע להחלטה לגבי המשך הקריירה שלו. בזמן ששמו נקשר לגבי אימון נבחרת, תפקיד אותו עדיין לא ביצע מאז שהפך למאמן, כשהאגדה האיטלקית פאולו מלדיני, שהפך למנהל המקצועי של הנבחרות והקטלוני ניהלו שיחות בנוגע למינויו למאמן נבחרת איטליה, החליט גווארדיולה לדחות את ההצעה.

לפי הדיווחים באיטליה, ההצעה של האזורי שעמדה על 10 מיליון אירו, הייתה כמחצית מהסכום אותו רצה המאמן, שדרש 20 מיליון. הצדדים אף נועדו בשבוע שעבר על מנת להבין האם קיימת אפשרות שיסכים לכך, אך כאמור, התשובה שהתקבלה היא שלילית.

כעת, ניתן לראות את הכיוונים הבאים של מלדיני ויועצו לאונרדו, שינסו להצעיד מחדש את נבחרת איטליה למחוזות בהם הייתה כששחקן העבר האיטלקי היה חלק מהסגל. אתמול (חמישי), שיתפו השניים כי פנו קודם כל לגווארדיולה ולקרלו אנצ’לוטי.

השמות שנותרו בקנה, כל עוד לא יעלה שם מפתיע, לפי ג’יאנלוקה די מארציו, הם של המאמן היוצא של נאפולי אנטוניו קונטה, רוברטו מנצ’יני שהוביל את האזורי לזכייה ביורו ב-2021 ושחקן העבר אנדראה פירלו. כרגע מאמן הנבחרת הצעירה, סילביו בלדיני, עומד על הקווים כמאמן זמני.