לקרואה יערוך מבדקים בצ'לסי, אינטר פנתה לרומרו

בלמה של קריסטל פאלאס וצרפת עתיד לעבור לבלוז תמורת 55 מיליון אירו; הנראזורי חושקים בשחקן טוטנהאם, אך העסקה מורכבת. סאנצ'ו מבוקש בספרד. העברות

חלון ההעברות של הקיץ בשיאו והקבוצות ברחבי אירופה והעולם מחפשות להתחזק לקראת עונת 2026/27 שבפתח. אנחנו ב-ONE עושים לכם סדר ומביאים לכם את כל החדשות והעסקאות המעניינות.

# צ’לסי ממשיכה לבנות את עצמה תחת צ’אבי אלונסו ואחרי הרכש הענק בדמות מורגן רוג’רס, הבא בתור שככל הנראה יחתום הוא בלמה של קריסטל פאלאס ונבחרת צרפת, מקסנס לקרואה, שיגיע היום לערוך מבדקים רפואיים, אחרי שסיכם על חוזה לשש עונות. הנשרים יקבלו עבורו 55 מיליון אירו.

# גם אינטר עובדת קשה לחיזוק ההגנה כשלפי פבריציו רומאנו, היא יצרה קשר ישיר עם נציגיו של בלם טוטנהאם ונבחרת ארגנטינה, כריסטיאן רומרו. לפי העיתונאי, העסקה מוגדרת כ”יקרה מאוד ולא פשוטה”, אבל הנראזורי ינסו להוריד מדרישותיו ודרישות קבוצתו.

# צ’לסי לא עוצרת. בטלגרף הבריטי דיווחו כי היא המועמדת המובילה לקלוט את הכוכב הבוסני העולה קארים אלייבגוביץ’ מבאייר לברקוזן, אך היא לא לבד במרדף כשגם נאפולי ויובנטוס מעוניינות בו. לפי פבריציו רומאנו, ההצעה של אטאלנטה עליו כבר נדחתה, אך הבלוז טרם הגישו הצעה משלהם.

קארים אלייבגוביץ' (רויטרס)

# ב’בילד’ הגרמני פרסמו כי בנוסף לבורוסיה דורטמונד, אתלטיקו מדריד הצטרפה למרדף אחרי הקיצוני האנגלי ג’יידון סאנצ’ו, שסיים את חוזהו במנצ’סטר יונייטד ונחשב לשחקן חופשי.

# לפי ניקולו שירה, אסטון וילה רוצה לצרף שחקן נוסף מצ’לסי אחרי שהשאילה מהבלוז את אלחנדרו גרנאצ’ו. השם החם כרגע הוא של ניקולס ג’קסון, החלוץ הסנגלי ששב מהשאלה בבאיירן מינכן, כשאונאי אמרי רוצה להתאחד איתו באופן קבוע אחרי התקופה המוצלחת בוויאריאל.

ניקולס ג'קסון (IMAGO)

# ב’גאזטה’ פרסמו כי לאחר שרומא לא הצליחה להבטיח את רכישתם של קרישנסיו סאמרוויל ומייסון גרינווד, שמו של אנטוניו נוסא מר.ב לייפציג נותר היחיד מהאופציות הבכירה ברשימה, כשגם סעיד אל מאלה מקלן וז’אן מישל באויה מפרנקפורט נכנסו לרשימה האופציונלית לחיזוק הכנף.

# ב’סקיי גרמניה’ דיווחו כי בורוסיה דורטמונד להוטה לסגור שני שחקנים צעירים: קונסטינוס קרטסאס היווני מגנק ואל מאלה, שנמצא גם ברשימות של רומא כאמור. על שחקנה של גנק השוורצגלבן הציעו 35 מיליון אירו כולל בונוסים, כשהבלגים דורשים 40. בנוגע לקיצוני של קלן, קבוצתו דורשת 35 מיליון אירו.