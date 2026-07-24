בלסינג אפריפה ולונה צ'מטאי בספק לאליפות אירופה

האצן והמרתוניסטית, מהכוכבים הגדולים של האתלטיקה הישראלית, עלולים שלא לצאת לתחרות שתתקיים בחודש הבא בברמינגהאם בגלל פציעות בשריר הירך האחורי

שניים מהכוכבים של האתלטיקה הישראלית, בלסינג אפריפה ולונה צ’מטאי סלפטר, עלולים שלא לצאת לאליפות אירופה שתתקיים בחודש הבא בברמינגהאם. שני האתלטים המובילים בספק לתחרות היוקרתית בגלל פציעות.

בלסינג אפריפה, שנעדר מאליפות ישראל בירושלים בגלל קרע בשריר הירך האחורי, בספק גם להופעה באליפות אירופה באנגליה. כפי הנראה, האצן המוביל יצטרך לעבור טיפולים בימים הקרובים ורק לאחר מכן יתברר האם הוא כשיר להשתתף באליפות אירופה.

לונה צ’מטאי-סלפטר (איגוד האתלטיקה) (מערכת ONE)

בנוסף, סלפטר גם סובלת מפציעה בשריר הירך האחורי ועלולה להיעדר מהתחרות הגדולה במרתון. בעקבות זאת, עשויות להתחרות ב-42.2 הקילומטרים שלוש הישראליות: סלאמוויט באיולין-טפרי, מאור טיורי ומנטאמר ביקאיה.

סגל נבחרת ישראל עדיין לא נקבע סופית

סגל נבחרת ישראל לאליפות אירופה עדיין לא נקבע סופית. רק בשבוע הבא יתברר מי כלל הישראלים שהשיגו את הקריטריון לתחרות שתיפתח ב-10 באוגוסט באנגליה.