ינאי הולך בכל הכוח על עסקת ענק לרכישת תחנת כוח

בעלי הפועל לא נח: לאחר שהפסיד בקרב על עסקת דוראד, נופר אנרג'י מובילה מו"מ מתקדם על התחנה ריינדיר ב-855 מיליון ש"ח. וגם: הבונוס אם השווי יזנק

עופר ינאי, הבעלים הדומיננטי של קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, מוכיח שוב שהוא לא נרתע מהפסדים, לא על הפרקט וגם לא בעולם העסקים. לאחר שרשם לא מכבר הפסד לעמוס לוזון (איש העסקים ובעלי מכבי פתח תקווה לשעבר) שגבר עליו בעסקה הסבוכה לרכישת מניות תחנת הכוח "דוראד", ינאי מחזיר מלחמה ומכוון הכי גבוה שרק אפשר. כזכור המאבק בין ינאי ללוזון לווה בעקיצות אחד כלפי השני.

חברת "נופר אנרג'י", שבשליטתו ובניהולו של ינאי, הוציאה הבוקר (שישי) דיווח רשמי ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפיו היא נמצאת במוציא ומביא מתקדם לרכישת כ-47.5% מתחנת הכוח המונעת בגז טבעי "ריינדיר", לצד קרקע צמודה בת 60 דונם למיזמים נוספים (כגון אגירת אנרגיה או דאטה סנטר).

התמורה הבסיסית בעסקה מול קבוצת "הפניקס" וגופים נוספים צפויה לעמוד על סכום עתק של כ-855 מיליון שקלים, לצד מנגנון תמורה מותנית בהתאם להשלמת אבני דרך.

חבילת התגמול: כ-760 מיליון שקלים

כזכור, נופר אנרגיה נסחרת כיום בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק מרשים של כ-8.367 מיליארד שקלים. עבור ינאי, העסקה הנוכחית היא חלק מאסטרטגיה רחבה הרבה יותר: לפי הסכמי התגמול בחברה, במידה ותחת הנהגתו תגיע נופר אנרגיה לשווי שוק של 16 מיליארד שקלים, ינאי עצמו יהיה זכאי לחבילת תגמול דמיונית שנאמדת בכ-760 מיליון שקלים.

מדובר באחד המהלכים הגדולים והמשמעותיים בשוק התשתיות והאנרגיה בישראל, שמראה כי ינאי, בדיוק כמו בבניית הסגל הנוצץ של הפועל ת"א שחייב לעשות העונה פיינל פור עם ההשקעה הכספית הגדולה, הולך בכל הכוח גם בעולם העסקים. העסקה כפופה כעת לחתימה על הסכם מחייב ולאישורים רגולטוריים, כולל אישור הממונה על התחרות.