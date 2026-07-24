הפועל י-ם חזרה מהמחנה, כריסט טיהי חתם במועדון

האדומים סיימו שמונה ימים בפולין ונחתו בישראל לקראת פתיחת העונה. זדה: “חסרים לנו עוד 3-4 שחקנים משמעותיים”. הקשר האחורי בן ה-28 מצטרף לקבוצה

הפועל ירושלים נחתה שלשום (רביעי) בנתב”ג וסיימה באופן רשמי את מחנה האימונים שלה לקראת עונת 2026/27. אחרי שמונה ימים אינטנסיביים במתחם הספורט ינוב פודלסקי שבמזרח פולין, האדומים מהבירה מעבירים את הפוקוס למשחק הרשמי הראשון של העונה, מול מכבי נתניה במסגרת גביע הטוטו, בשבת הקרובה (20:30).

המשלחת הירושלמית כללה 25 שחקנים, בהם ארבעה שחקנים שעלו מקבוצת הנוער ושחקן נבחן, לצד צוות מקצועי והנהלה מורחבת שכללה חמישה אנשי מעטפת חדשים.

במקביל, במועדון ממשיכים לעבוד על השלמת הסגל. היום (שישי) הודיעה הפועל ירושלים על החתמתו של הקשר האחורי כריסט טיהי. הצרפתי-סנגלי בן ה-28, ששיחק בעבר בסלביה פראג, סלובן ליברץ, וויגאן ורוטרהאם, הגיע לישראל במהלך העונה שעברה והיה שותף למאבק ההישרדות של בני ריינה. טיהי חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת, והוא צפוי להצטרף לאימוני הקבוצה כבר בשבוע הבא.

דגש על הטקטיקה והגיבוש

במועדון הביעו שביעות רצון גדולה מהתנאים במתחם האימונים בפולין, אליו הגיעה הקבוצה לראשונה. השחקנים התמודדו עם מזג אוויר משתנה, מגל חום בתחילת המחנה ועד ימים גשומים בהמשך וקיימו שגרת עבודה אינטנסיבית שכללה שני אימונים ביום, חדר כושר, טיפולי התאוששות ואפילו רכיבה קצרה באופניים אל מגרשי האימון.

שחקני הפועל ירושלים מחויכים (באדיבות המועדון)

מעבר לעבודה הפיזית, בצוות המקצועי שמו דגש משמעותי על הפן הטקטי. אסיפות מקצועיות נערכו מדי יום במטרה להטמיע את שיטת המשחק החדשה של ליאור זדה, כשבמקביל קיימה הקבוצה שני משחקי אימון מול יריבות פולניות וזכתה גם לחצי יום התאווררות בוורשה.

“עוד לא סיימנו לבנות את הקבוצה”

המאמן ליאור זדה סיכם את המחנה והבהיר כי למרות שביעות הרצון, הסגל עדיין רחוק מלהיות מושלם. “מעבר לכושר הגופני, המטרה המרכזית במחנה הייתה לגבש את הקבוצה ולחבר אותה לשיטה שאנחנו מנסים להטמיע הקיץ. ברור שחסרים לנו עוד שלושה או ארבעה שחקנים מאוד משמעותיים, ואנחנו עושים הכל כדי להביא אותם בהקדם”.

זדה ביקש גם להעביר מסר לאוהדי הקבוצה: “אנחנו רחוקים מלסיים את הבנייה, אבל אני מאוד מרוצה מהמחנה. נתחיל לראות קצת ממה שהפועל ירושלים תרצה לשחק העונה בגביע הטוטו. עוד קצת סבלנות ותהיה לנו קבוצה טובה”.

מאמן הפועל ירושלים ליאור זדה (באדיבות המועדון)

“חוזרים הרבה יותר מוכנים”

גם הבלם נועם מלמוד סיכם את המחנה בתחושת סיפוק: “היה מחנה מוצלח מאוד. אנחנו מקווים למנף את זה לקראת העונה. עבדנו מאוד קשה, התגבשנו כשחקנים, הצוות נתן את הדגשים שלו על הדברים שצריך לעבוד עליהם ואנחנו חוזרים לארץ הרבה יותר מוכנים”.

בהפועל ירושלים יודעים שהעבודה עדיין לא הסתיימה, אך מאמינים שהמחנה בפולין הניח את היסודות לקבוצה שתיראה שונה מזו של העונה שעברה, כאשר החיזוק המתוכנן צפוי להגיע בשבועות הקרובים.