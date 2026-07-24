קינגס קאנגווה סיכם ל-4 שנים בפנאתינייקוס

הכוכב של הפועל באר שבע בדרך למעבר כשהתנאים נסגרו. הוא יישאר למשחק הגומלין מול ויקינגור ואחריו יטוס לבדיקות רפואיות. וגם: הסכום שב״ש תקבל

העסקה המסתמנת של קינגס קאנגווה לפנאתינייקוס ממשיכה להעסיק את התקשורת היוונית, שטוענת הבוקר (שישי) כי הנושא בדרך לסגירה. אלא שמעבר לתנאים הכספיים שאמורים להיות סביב 3.8 מיליון אירו, נראה כי יש סיבה נוספת להתקדמות מול הפועל באר שבע.

לפי דיווח ביוון, אחד התנאים שמובילים להתקדמות במשא ומתן הוא הנכונות של פנאתינייקוס לתת לקאנגווה את האפשרות לשחק בגומלין מוקדמות ליגת האלופות מול ויקינגור רייקיאוויק, דבר שהיה חשוב לדרומיים.

כך למעשה האלופה הישראלית תרוויח את הקשר המצטיין למשחק הקריטי שעשוי להבטיח שלב בתים אירופי כלשהו, ובהמשך השחקן יעבור. חשוב לציין כי בדיווח נטען כי הקבוצה תאפשר ״להתחרות במוקדמות ליגת האלופות״, אך טרם ברור אם הדבר יהיה מוגבל למשחק הקרוב.

הפועל באר שבע כזכור הפסידה 2:1 במשחקה הראשון שלה מול ויקינגור באיסלנד, וכעת תפגוש את הקבוצה לגומלין כשהיא חייבת ניצחון. קאנגווה היה כובש השער של הדרומיים, והוא יקווה להעניק מתנת פרידה לפני העזיבה המסתמנת.