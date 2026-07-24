חיזוק מרשים: נועם דוברת חתם בעירוני נס ציונה

הגארד בן ה-24 חוזר לישראל אחרי עונה באוניברסיטת מיאמי ומצטרף לכתומים, כשקודם לכן שיחק גם בהפועל ירושלים ובמכבי ר"ג. ״אתן את הכל כדי לעזור״

עירוני נס ציונה הכריזה היום (שישי) על החתמתו של נועם דוברת, שילבש את מדי הקבוצה בעונת 2026/27. דוברת מצטרף לסגל שכבר נבנה בנס ציונה ומכיל את פריס לי, ג'קסון רואו, ג'ייקוב ריילי, ברייס בראון, ספנסר וייס, אדם אריאל, טי ג'יי קליין והמתאזרח ונסן אמסלם.

הגארד הישראלי (24, 1.94) מגיע ללב המושבה לאחר עונה באוניברסיטת מיאמי. לפני המעבר לליגת המכללות שיחק בעונת 2024/25 במדי הפועל ירושלים ומכבי ר"ג, ורשם באותה עונה 5.3 נקודות ו-2.4 אסיסטים למשחק.

נועם דוברת אמר לאחר החתימה: "אני שמח להגיע לנס ציונה ולהצטרף למועדון עם שאיפות גדולות. אני אתן הכל כדי לעזור לקבוצה להצליח ולהגיע למטרות שלה. מחכה לתחילת האימונים לפגוש את השחקנים והצוות המקצועי ולהתחיל לעבוד".