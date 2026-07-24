מגיע מה-NBA: דייויד רודי חתם בהפועל ירושלים

הקבוצה מתחזקת כשהיא הודיעה על צירוף מרשים. הפורוורד מצטרף לאחר 4 עונות בליגה הטובה בעולם ואמר: ״שמעתי כל כך הרבה דברים טובים על המועדון״

הפועל ירושלים הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הפורוורד האמריקאי דייויד רודי בחוזה לעונה אחת. רודי בן 25, המתנשא לגובה 1.96 מטר, מגיע לבירה לאחר ארבע עונות ב-NBA.

השחקן נבחר במקום ה-23 בסיבוב הראשון של דראפט 2022 על ידי פילדלפיה עבור ממפיס, שם החל את דרכו בליגה. בהמשך שיחק גם בפיניקס, אטלנטה, פילדלפיה, יוסטון ודנבר. בעונה החולפת רשם חמש הופעות במדי הנאגטס והעמיד ממוצעים של 8 נקודות ו-4 ריבאונדים למשחק.

לאורך קריירת ה-NBA שלו ערך 181 הופעות עם ממוצעים של 6.3 נקודות, 2.9 ריבאונדים ואסיסט למשחק. במקביל צבר ניסיון גם בליגת הפיתוח, שם קלע 14.2 נקודות, הוריד 5.7 ריבאונדים ומסר 3.5 אסיסטים בממוצע ב-53 משחקים.

לאחר החתימה אמר רודי: "אני נרגש להצטרף להפועל ירושלים ולפתוח את הפרק החדש הזה בקריירה שלי. שמעתי כל כך הרבה דברים טובים על המועדון ועל האוהדים. השיחות עם סשה אוברדוביץ' והנהלת המועדון גרמו לי להרגיש שזה המקום הנכון עבורי. אני מגיע כדי לעבוד קשה ולעזור לקבוצה להשיג את כל המטרות שלה".

גם המאמן סשה אוברדוביץ' התייחס לרכש החדש: "אנחנו שמחים מאוד שדייוויד מצטרף למשפחת הפועל. הוא שחקן עם ניסיון ברמות הגבוהות ביותר, ורסטילי מאוד, פיזי וריבאונדר איכותי, שמביא קשיחות, אנרגיה ומנטליות תחרותית. אני בטוח שהוא יתרום לנו רבות ומצפה להתחיל לעבוד איתו".