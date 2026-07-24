״לא האמנו שהאירוע יגיע לסדר גודל כזה, היסטורי״

האחים גורדון, יחד עם לוחמים ישראלים נוספים, עלו לדבר לפני אירוע הפתיחה של ה-GFN שיצא לדרך ביום שני. ״זאת הפעם הראשונה, אבל ממש לא האחרונה״

ביום שני הקרוב ייערך אירוע הקרבות הענק בישראל, הבכורה של ה-GFN, ערבי הקרב של הגורדונים, בהובלת שלושת האחים אהבת, רוח וכיבדי, בו צפויים לקחת חלק לוחמים ישראליים ובינלאומיים. השלושה יחד עם לוחמים נוספים דיברו על האירוע במסיבת העיתונאים.

יניב קמיסקי:

״שלום לכולם, ברוכים הבאים למסיבת העיתונאים של ה-GFN1. קודם כל, כמובן ההתרגשות קשה לתיאור זה הרבה מעבר לאירוע לחימה, זה היסטוריה, אני רוצה להודות לכל הלוחמים שהגיעו זה לא מובן מאליו בכלל, לכל הקהל מצפים ממכם לתת את כל הכבוד ללוחמים שהגיעו מחו״ל בתקופה כזאת זה לא מובן מאליו, בואו נתרכז לעודד את הלוחמים, ולא לקלל״.

״ואנחנו רוצים גם להודות מקרב לב לאבירם ממלון פאבליקה שמארח את כל הלוחמים, תודה אחרונה מיוחדת לאיש מאוד מיוחד שעשה כבוד ענק בזה שהוא פה, תעשו הרבה רעש לג׳יאן סילבה, הוא לא היה חייב להיות כאן, הוא גם סופג שנאה בגלל זה שהוא פה, אז אני מבקש תראו לו אהבה כולם״.

אהבת השם גורדון מונף באוויר (עמיר יניב)

אהבת השם גורדון:

ספר לנו בקצרה מה רמת ההתרגשות?

״וואו וואו, הדופק שלי על 200, התרגשות מטורפת, תודה על בורא עולם, טסתי לתאילנד בגיל 12 להתאמן ולהתחרות בכל העולם ולעשות את זה פה בבית מול 11 אלף איש זה ממש לא מובן מאליו, זאת התחלה של היסטוריה, זאת הפעם הראשונה ולא האחרונה״.

הרבה שואלים אותי אם אתה מסוגל לנצח את ג׳ון, מה אתה רוצה להגיד להם?

״ג׳ון הוא חד משמעית היריב הכי מאתגר שהיה לי עד היום, אחד הלוחמים הטובים בעולם אבל אני מאמין בגורל והגורל אומר שאני אנצח את הקרב ואוכיח לכולם שאני ברמה הכי גבוהה בעולם. יהיה קרב קשה, אבל נגמר הסיפור ומתחיל סיפור חדש״.

ג׳ון: ״אסיר תודה להיות פה ולהתמודד בקרב הזה״.

רוח השם גורדון (יוסף מנור)

רוח השם:

כמה באמת מרגש להגיע למעמד הזה ששלושתיכם האחים נלחמים ביחד?

״בעבר נלחמנו ביחד בתחרויות באליפויות אירופה, בחיים לא דמיינו שזה יגיע לסדר גודל כזה מול 11 אלף בהיכל מנורה בארץ שלנו עם לוחמים שגדלנו עליהם כמו נתן לוי, ברזילי. מהרגע שהתחלתי להילחם הסתכלתי על סרטונים שלהם וזה זכות להיות פה ביחד איתם״.

איך אתה הולך לנצח את הקרב שלך?

״מקסימוס, היריב שלי, ראיתי את הקרבות שלו, הוא בחור גבוה, קופץ מצד לצד הרבה ואני הולך לצוד איתו, להפעיל עליו המון לחץ. ישבתי איתו עכשיו בסאונה והחלפנו כמה מילים הוא נראה מאוד חלש כאילו עבר עליו הכנה קשה אין ספק שהוא ייתן הכל אבל זה לא יעזור לו אני בא לנצח ואין לי ספק שהסערה תעיף גם אותו״.

מקסימוס: ״שלום לכולם לכל האוהדים והאנשים בישראל, בשבילי זה כבוד להיות פה, כל הארגון הגדול שאירגן את הערב הזה, תודה לכולם״.

כיבדי גורדון (LFA)

כיבדי גורדון:

ספר לקהל מה רמת ההתרגשות ומה אתה יודע על היריב שלך קיניונס ואיך אתה הולך לנצח אותו?

״קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע לצפות ולעודד, ההתרגשות בשיא בחיים לא חשבתי שנגיע לרמה כזאת פעם ראשונה שיש דבר כזה בישראל, לגבי היריב אין ספק שהוא היריב הכי מאתגר שהיה לי עד עכשיו, אחד הלוחמים הכי טובים בעולם אבל אני אגיד לכם דבר כזה: לא קיים הפיפ שינצח אותי במדינת בישראל מול הקהל שלי, סיבוב שני הוא הולך לישון, הולך לישון״.

קיניונס: ״מודה לעם ישראל, אירוח ביד רמה והפעם המלחמה תהיה בתוך הזירה ונראה מי יותר טוב ומי ינצח״.

נתן לוי (רויטרס)

נתן לוי:

סוף סוף זה קורה, הגיע הזמן שתילחם פה במדינה שלנו.

״קודם כל, מה זה האירוע המטורף הזה, כבוד ענק סוף סוף להתחרות בבית אחרי קריירה שלמה בארה״ב ואסיה, כבוד ענק, כבוד לחלוק את הזירה עם כל הלוחמים המדהימים האלה, לא יכול לחכות״.

מה אתה יכול לספר על היריב שלך ועל הקרב?

״קודם כל, שנינו רצינו להיפגש כבר וזה מתוק שזה קורה פה, שנינו אוהבים לתת אגרופים ובעיטות, דינמיים מאוד והסגנון של שנינו יהיה בלבל גבוה שאנחנו משוחררים, הולך להיות קרב מטורף״.

עילי ברזילי:

איך זה בשבילך להילחם על אדמת ישראל בפעם הראשונה לצד נתן גם.

״קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע, מעריך מאוד, כבוד גדול בשבילי להילחם באירוע הזה, הדבר הכי יפה לראות את כל הלוחמים הישראלים מאוחדים, באנו לתת שואו, נראה לי שכל אחד חדור מטרה. גדלתי עם נתן מגיל 13, הוא הביא אותי לארה״ב ולא יכולתי לבקש סגירת מעגל יותר מזו, זה מרגש להתחרות ביחד מול 11 אלף איש״.

על היריב ג׳יאן: ״בחור משוגע, אבל עם לב זהב, הוא השנה הולך להיות אלוף עולם, מדובר בלוחם הכי מוכשר במשקל שלו. זה שהוא הגיע מברזיל הוא לא היה חייב לעשות את זה, והיה לו חשוב לו להגיע בגללי וזה מה שחבר טוב ועושה ותרימו לו, ניתן לו הרבה כבוד״.

״לגבי הקרב בשני, זה הולך להיות מכות מהשנייה הראשונה, כל מי שראה אותי יודע מה אני מסוגל לתת״.

עילי ברזילי (MIKE JACKSON /LFA )

ג׳יאן סילבה: ״כרגע יש לי כבר את הקרב הבא שלי בUFC, אז אני בדר״כ לא נוהג לטוס שיש לי קרבות אבל שנים שאנחנו עוזרים אחד לשני ואני עוזר לו, לא משנה מה היה לי הייתי מגיע לפה״.

לוקאס: ״רוצה להודות למשפחה שלי, לישו, לישראל על החוויה המדהימה שיש לי פה, יש לי משפחה ואני רוצה להודות לכולם. לגבי הקרב אני לא אפסיק עד שעילי ייפול״.

נילי בלוק:

איך ההרגשה להילחם באירוע בסדר גודל כזה בישראל ואיך זה לייצג את המין הנשי?

״קודם כל, אני חושבת שלא קיבלנו מספיק מהספייס הזה, אבל אנחנו נבוא ונעשה רעש. אחד החלומות שלי היה שיהיה תמונה מעל איילון וזה סוג של הגשמת חלום, תודה רבה לכולם״.

מה את יודעת על היריבה שלך ואיך את הולכת לנצח אותה?

״אני חושבת שאחד החסרונות שלא היה יותר מידי מה לחפש עליה, זה מבאס, זאת לא היריבה שממש רצינו, אבל היא סוג של בייבי אולי משהו כזה, בתחילת דרכה ויש לי מלא ניסיון זה אחד היתרונות שלי, עליתי לזירה כבר עם לוחמות ברמה הכי גבוהה שיש. אני חושבת שזה מדבר בפני עצמו״.

אהבת השם, איך זה לייצג את ישראל עם כיפה וציצית, מרגש?

״כן, חד משמעית זה מראה את הצד היהודי שלי ולא רק את הישראלי וזה בא מילד שגדל ביישוב שילו שהלך עם כיפה וציצית וזה כיף לראות עוד אנשים הולכים ככה ואני חושב שבתקופה הזאת אחרי תשעה באב הכי חשוב שנהיה פה ונהיה מאוחדים ונפזר אהבת חינם יחד עם אהבת השם״.

רוח השם ואהבת השם גורדון (עידו גומא ו-IMAGO)

מה יותר מרגש להילחם בזירה או עוד מעט לעמוד מתחת לחופה?

״קודם כל, יש את כל הניצחונות הגדולים שזה בזירה ומה שאני זוכה לעשות כל יום, אבל יש את הניצחון האמיתי בחיים וזה למצוא אישה יהלום כמו שיש לי״.

אני לא זוכרת שאי פעם היה פה כזה אהבה ופרסום לאנשים מעולם הלחימה, איך זה מרגיש?

רוח השם: ״אנחנו גם מראים את הצד של הספורט וגם את הצד שלנו, האמונה, האופי שלנו, השמע ישראל לפני העלייה לזירה, נותנים כבוד ליריבים שצריך, להראות שאנחנו אריות שמסתכלים ליריבים בעיניים ובאים לנצח, מראים מי אנחנו״.

כיבדי: ״יש המון לוחמים ברחבי העולם שלא מקבלים מספיק הוקרה ורק בתקופה האחרונה באמת מתחילים להכיר אותם ולהראות להם אהבה, אנחנו רוצים להביא את הענף הזה למיינסטרים, לקדמת הבמה״.

אהבת השם: ״אין ספק שזה מעמד מטורף, והלחץ צריך לזכור שכולנו ניצחנו בקרבות בעולם, זה שזה פה בישראל זה לא משנה, אנחנו באותו פוקוס לבוא לנצח״.