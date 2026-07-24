בגלל לברון: כוכב היורוליג לא מצליח להגיע ל-NBA

מריו הזוניה, שמנסה להשלים קאמבק לליגה הטובה בעולם, עדיין ממתין. לפי סרניה, כמה קבוצות משהות את ההחלטה בעניינו עד להכרעת עתידו של הכוכב הגדול

אחד השמות החמים ביותר בשוק האירופי הקיץ הוא מריו הזוניה, שמנסה להשלים קאמבק ל-NBA אחרי השנים המוצלחות שלו ביורוליג. אלא שלפי דיווח של כתב ESPN סם סרניה, הקרואטי נאלץ להמתין – והסיבה לכך היא לא אחרת מאשר לברון ג'יימס.

על פי סרניה, מספר קבוצות בליגה מעוניינות להחתים את הזוניה, אך אינן ממהרות לקבל החלטה כל עוד עתידו של לברון אינו ברור. הכוכב בן ה-41 עדיין שחקן חופשי ובוחן את האפשרויות העומדות בפניו, כשבחירתו צפויה להשפיע על שוק השחקנים כולו.

"כולם מחכים ללברון"

סרניה סיפר כי: "יש בחור באירופה בשם מריו הזוניה, שחוזר מהיורוליג ל-NBA. לברון ג'יימס מעכב אותו. יש קבוצות כמו גולדן סטייט וקליבלנד שפשוט מחכות שלברון יקבל החלטה, ורק אז יחליטו כיצד לפעול במקרה של הזוניה. אני בטוח שלברון מודע לכך".

לברון ג'יימס (רויטרס)

הזוניה, שנבחר במקום החמישי בדראפט 2015, בנה מחדש את מעמדו באירופה והפך לאחד הכוכבים הגדולים של היורוליג. כעת הוא מקווה לשוב לליגה הטובה בעולם, אך לפי הדיווח ייאלץ להמתין עד שאחד השחקנים הגדולים בתולדות ה-NBA יחליט היכן ימשיך את הקריירה שלו.