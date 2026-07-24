נמנעה הצבעה להשעיית ישראל מתחרויות הטיפוס

ברגע האחרון: הצבעה שהייתה מתוכננת נגד המדינה, בהובלת איגוד הטיפוס הפלסטיני ואקטיביסטיים נמנעה. הארגון העולמי יבחן הפרות אפשריות של התקנון

התאחדות הטיפוס בישראל עמדה אתמול (חמישי) בפני יום גורלי, כשהארגון העולמי לטיפוס העלה להצבעה האם להשעות את המדינה, יחד עם רוסיה ובלארוס. ברגע האחרון הוחלט שלא לבצע את תהליך ההצבעה, אך ההאשמות נגד ישראל ורוסיה יועברו לוועדת המשמעת של הארגון.

כאמור, הוחלט ברגע האחרון שלא לבצע את ההצבעה, כשבמוקד עמדה ישראל, לאור דרישות ההתאחדות הפלסטינית לטיפוס, לצד מספר קבוצות ואקטיביסטיים להשעות את ההתאחדות הלאומית, כשטענו ש”ישראל מקימה אתרי טיפוס באזורים ששייכים לטריטוריה פלסטינית”.

אך רגע לפני ההצבעה, ארצות הברית, אוסטרליה וקפריסין הציעו תוכנית חלופית משותפת, כשהוחלט לפתח מסגרת כללית ועקרונית שתחול על כלל פדרציות החברות בארגון. מסגרת זו תתבסס על קריטריונים של ממשל תקין, מידתיות ואי-אפליה, בהתאם למגמה של הוועד האולימפי הבינלאומי.

קהל באליפות העולם בבולדרינג (Lena Drapella - התאחדות הטיפוס העולמית)

הארגון הבינלאומי הוציא הודעה, בה נמסר: “הפדרציות הלאומיות עודכנו כי טענות בדבר הפרות אפשריות של התקנון מצד התאחדות הטיפוס הישראלי ופדרציית הטיפוס של רוסיה יועברו לטיפול ועדת המשמעת. הפנייה זו אינה אומרת שנקבע כי פדרציה לאומית כלשהי הפרה את התקנון, ואינה גוררת אחריה השלכה מיידית.

“ההחלטה לא שינתה את מעמד הזכאות או ההשתתפות של ספורטאים בודדים. לפיכך, הכללים הקיימים נותרים על כנם, כולל מדיניות ספורטאים ניטרליים הנוכחית עבור ספורטאים זכאים מרוסיה ומבלארוס ובעלי תפקידים בנבחרות”.