השקעה בדור העתיד: הפועל ראשל״צ יוצאת לדרך חדשה

מחלקת הנוער פתחה את ההכנות לעונה במחנה אימונים ראשון בהשתתפות כ-100 ילדים, כחלק מתוכנית אסטרטגית רחבה להקמת אקדמיה מתקדמת ולטיפוח שחקני בית

בצל האתגרים הכלכליים והיעדר בעלים פרטי עשיר, בהפועל ראשון לציון מבינים היטב כי המפתח להצלחת המועדון בשנים הבאות טמון בהשקעה מסיבית במחלקת הנוער. השבוע רשמה המחלקת המתחדשת אבן דרך משמעותית, כאשר כ-100 ילדים ובני נוער לקחו חלק במחנה האימונים הראשון לעונה, בהובלת המנהל המקצועי אופיר קופל והמנהל האדמיניסטרטיבי אריק בן ידידיה.

מעטפת מקצועית ומנטלית מלאה

במהלך שבוע הפעילות נהנו המשתתפים ממעטפת מקצועית רחבה שכללה אימונים בקבוצות קטנות, בחלוקה לפי גילאים, במטרה לשפר את היכולות האישיות והקבוצתיות לקראת עונת המשחקים הקרובה.

מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון (פרטי)

מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון (פרטי)

מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון (פרטי)

"המחנה מתנהל ברמה המקצועית הגבוהה ביותר עם מיטב מאמני המחלקה", הסביר המנהל המקצועי, אופיר קופל. "אנחנו שמים דגש על הפרטים הקטנים ביותר כדי לקדם כל שחקן באופן אישי, תוך שילוב בין עבודה טכנית, בנייה גופנית ומשחקי צוות. לצד הפן הפיזי, השחקנים עוברים הרצאות העשרה בתחומי התזונה, החוסן המנטלי ואורח חיים ספורטיבי כל זאת באווירה חיובית ומעצימה".

מתחם האימונים של ראשון לציון (פרטי)

מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון (פרטי)

מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון (פרטי)

חזון לטווח ארוך: הקמת אקדמיה מובילה

מעבר לערכים הספורטיביים, במועדון שמים דגש דומיננטי על חינוך לערכים כמו ביטחון עצמי, עבודת צוות, משמעת וחברות. הפעילות במחנה מהווה סנונית ראשונה בלבד במסגרת מהלך אסטרטגי רחב היקף: הקמת אקדמיית כדורגל מובילה בהשקעה כספית ניכרת. בראשון לציון נחושים לייצר חממה מקומית שתצמיח את שחקני הבית ותבטיח את עתידו של המועדון כאשר המטרה לעלות לליגת העל.