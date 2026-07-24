בית הדין הארצי יכריע: היכן תתברר תביעת מימר?

סכנין ערערה על ההחלטה להעביר את תביעת הענק בסך 920 אלף ש"ח לבוררות. עו"ד ענאן פרו: "מדובר ברכיבים קוגנטיים שאינם ניתנים למסירה להכרעת בורר"

מי ידון בתביעת המאמן שרון מימר נגד בני סכנין? מסתבר כי גם סביב סוגיה זו מתנהל דיון משפטי מעניין ונוקב.

אחרי שבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בראשות השופטת דניה דרורי, קבע כי תביעתו של מימר בסך כ-920 אלף שקלים תתברר במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, סכנין באמצעות עורך הדין ענאן פרו לא ויתרה וערערה על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

המלכוד המשפטי והסמכות לדון

בערעור שהוגש לערכאה הגבוהה ציין בין השאר עו"ד פרו: "עיון בכתב התביעה מעלה כי המשיב כלל בו רכיבי תביעה מובהקים מתחום משפט העבודה המגן, ובכלל זה דרישות לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל ופנסיה, ופיצויי הלנה. מדובר ברכיבים אשר בהתאם להלכה הפסוקה והמושרשת הינם קוגנטיים במהותם, ומשכך אינם ניתנים למסירה להכרעת בורר".

שרון מימר (ראובן שוורץ)

עוד הוסיף עו"ד פרו בכתב הערעור: "החלטת בית הדין האזורי מרוקנת אפוא מתוכן את ההליך העיקרי ומותירה את המבקשת במלכוד דיוני וכלכלי חסר מוצא, כאשר היא נאלצת להתדיין בפני פורום חסר סמכות, תחת איום בסנקציות משמעותיות ובעלויות כבדות, וכל זאת בטרם הוכרעה השאלה המשפטית העקרונית המצויה בלב המחלוקת. מצב דברים זה מחייב את התערבותה הדחופה של ערכאת הערעור".

בעקבות הגשת הערעור, בית הדין הארצי לעבודה קבע דיון בנושא ליום 24.11.26. באותו היום עתידות להידון בפני בית הדין בקשות עקרוניות נוספות, שעוסקות בשאלות מרכזיות: האם להתאחדות לכדורגל יש סמכות להקים את המוסד לבוררות, ולמי מוקנית הסמכות הבלעדית לדון בתביעות מסוג זה למוסד לבוררות של ההתאחדות או שמא לבית הדין לעבודה.