כריסטיאן וולפאטו נתפס עם קוקאין, רישיונו נשלל

אחד מהשחקנים שפרצו במדי נבחרת אוסטרליה הסתבך במדינתו אחרי שנקלטו סמים בגופו, זאת כשנעצר כשנהג עם רכבו 50 קמ"ש מעל המותר. לא נפתח תיק פלילי

אוסטרליה הייתה רחוקה בעיטות פנדלים מוצלחות מהגעה לשמינית הגמר ומפגש מול ליאו מסי וארגנטינה, אך הסיפור שלה נגמר מוקדם עבורה. בעוד ששחקני הנבחרת מנצלים את החופש רגע לפני שישובו לקבוצותיהם, אחד מפריצות הטורניר במדיה, כריסטיאן וולפאטו הסתבך בגדול.

הקשר האוסטרלי-איטלקי של הסוקרוז וססאולו נמצא חיובי להימצאות של קוקאין בגופו, לאחר שאמר לשוטרים שלא נגע בסמים, אחרי שנתפס נוסע 50 קמ”ש מעל המהירות המותרת באחד הכבישים בסידני בשעה אחת בלילה, כשנהג במהירות של 110 קמ”ש בכביש של 60.

שעתיים קודם לכן הוא נעצר פעם ראשונה בצד הכביש, אחרי שנסע כ-20 קמ”ש מעל המותר, כשהמהירות של רכבו נעה בין 86-94 קמ”ש בכביש של 60, אך שם הבדיקה שביצעו לו יצאה שלילית. אמנם לא נפתח לוולפאטו תיק פלילי בעקבות המקרה, אך רישיונו הבינלאומי נשלל לחצי שנה, כשבאוסטרליה ממתינים לניתוח תוצאות הבדיקה השנייה.

כריסטיאן וולפאטו. תופס את הראש מסיבות אחרות הפעם (רויטרס)

לא ברור האם המקרה הזה ישפיע על ההחלטה של אוסטרליה לזמן אותו גם בהמשך, כשרק בחודש מאי החליט הקשר לייצג את המדינה, שכן הנבחרת עדיין לא הגיבה למקרה. וולפאטו צפוי לשוב בימים הקרובים למתחם האימונים של ססואולו, שגם שם עדיין לא ברור מה יעלה בגורלו.