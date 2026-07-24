חשד להטיות? שבע התראות הועלו במהלך המונדיאל

קבוצת קופנהגן העצמאית סימנה מקרים חריגים בטורניר, בהם פרשת באלוגון, הכרטיס האדום של זוואנה, פסילת השער של טורס, וגם: שוקי ההימורים שנבדקו

למרות שפיפ"א הודיעה לאחר מונדיאל 2026 כי לא זיהתה תנועות חריגות הקשורות להימורים, קבוצת קופנהגן – רשת בינלאומית עצמאית העוסקת באיתור, מניעה וחקירת הטיות משחקים – סימנה שבעה מקרים שעוררו אצלה חשד במהלך הטורניר.

על פי הדיווח, כל שבעת המקרים סווגו כ"התראות צהובות", כלומר חשד ברמה נמוכה יחסית המחייב בדיקה נוספת, אך אינו מהווה הוכחה להטיית משחק. בקבוצה הסבירו כי התראה כזו יכולה לנבוע גם מתנודות חריגות ביחסי ההימורים, שמועות ברשתות החברתיות או מידע שהתקבל ממקורות שונים, ובשל כך ביקשו מפיפ"א מידע נוסף על אותם אירועים.

פרשת באלוגון במוקד

המקרה הבולט ביותר נוגע לחלוץ נבחרת ארצות הברית, פלוריאן באלוגון. לפי הדיווח, בשוק התחזיות האמריקאי Polymarket נפתח כבר ב-2 ביולי שוק הימורים ששאל האם החלוץ ישחק מול בלגיה בשמינית הגמר – שלושה ימים לפני שבוטלה השעייתו והוא אכן שותף. לפי קבוצת קופנהגן, מצב דומה לא התרחש אצל אף אחד מ-14 השחקנים האחרים שספגו כרטיס אדום במהלך הטורניר, ולכן המקרה עורר סימני שאלה.

בנוסף, צוין כי באותו שוק נרשמו הימורים בהיקף של 4.8 מיליון דולר על כך שספרד לא תנצח את כף ורדה בשלב הבתים – משחק שהסתיים ב-0:0.

פראן טורס (IMAGO)

גם זוואנה וטורס ברשימה

עוד בין המקרים שסומנו נמצאים הכרטיס האדום שספג תמבה זוואנה במשחק הפתיחה של המונדיאל, וכן פסילת השער של פראן טורס בניצחון 0:4 של ספרד על ערב הסעודית. לפי הדיווח, העיכוב שנמשך כשלוש דקות וחצי בבדיקת ה-VAR לפני פסילת השער נכלל גם הוא ברשימת ההתראות.

לפי הפרסום, מועצת אירופה ערכה סקירה ראשונית של המקרים זמן קצר לאחר שפיפ"א פרסמה את ממצאיה, אולם בשלב זה לא פורסמו מסקנות רשמיות, ולא נטען כי מי מהמקרים אכן כלל הטיית משחק או עבירה כלשהי.