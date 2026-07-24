"תחושות שקשה להסביר, זה היה ערב מושלם"

בהפועל ת"א חגגו את ה-0:2 הגדול על לודוגורץ "ניצחון ששייך לקהל, הרגשנו אותם כאילו שיחקנו בבלומפילד". מחמאות לכובשים ולמחליפים, ברלטה מתרחק

שמחה רבה בהפועל תל אביב. החבורה של אליניב ברדה חזרה לזירה האירופית בגדול ואמש (חמישי) היא עשתה צעד משמעותי לעבר הסיבוב הבא עם ניצחון 0:2 על לודוגורץ באצטדיון DVTK במישקולץ. מעבר לתוצאה המרשימה מול יריבה בעלת ניסיון רב במפעלים האירופיים, במועדון יצאו מהמשחק עם תחושת סיפוק גדולה בעיקר מהיכולת, המשמעת והאופי שהפגינה הקבוצה.

"תחושות שקשה להסביר, חוויה עצומה ועם הקהל זה היה ערב מושלם", אמרו במועדון, "להביא איתנו צבא של 5,000 אוהדים, לא לנצח זה משהו שלא היה מתקבל על הדעת. עם הקהל הזה אנחנו יכולים לעשות שלב בתים ולהחזיר את הפועל לתקופות היפות. אנחנו רק בתחילת הדרך ורוצים להגיע לשלב בתים, אבל לאט לאט".

התחושות בחדר ההלבשה היו מצוינות, כאשר בהפועל הרגישו שהקבוצה המשיכה בדיוק מאותה נקודה שבה סיימה את העונה שעברה. במועדון דיברו על משחק מסודר, אחראי ויעיל, כזה שבו כל שחקן מילא את התפקיד שלו בצורה כמעט מושלמת, מההגנה ועד החלק הקדמי.

אליניב ברדה (רועי כפיר)

מי שזכה למחמאות רבות הוא המאמן אליניב ברדה. במועדון שיבחו את ההכנה המקצועית, את ניהול המשחק ואת הדרך שבה הצליח להכין את שחקניו למשחק האירופי הראשון של הפועל מאז 2014. בהפועל מאמינים שהקבוצה נמצאת בדרך הנכונה, וכבר לא מסתירים את החלום להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליג.

במועדון הגדירו את התמיכה כ”היסטורית ומטורפת”

גם השחקנים עצמם זכו לשבחים רבים. עמרי אלטמן, שכבש את שער היתרון, צ’יקו אלבס שהוסיף את השני וסתיו טוריאל, שהיה שוב מהבולטים על כר הדשא, קיבלו את מרבית המחמאות. צ’יקו כבש שער שני העונה אחרי השער נגד בית"ר ירושלים ובהפועל מרגישים שהברזילאי יוסיף עוד יותר בעונה הקרובה אחרי רגעי הקסם בעונה שעברה. לצד זאת, במועדון הדגישו שגם המחליפים כמו מור בוסקילה, שצם את צום תשעה באב, ורועי אלקוקין, תרמו לניצחון והוכיחו את העומק שנבנה בסגל.

הנושא המדובר מן הסתם היה דווקא מה שהתרחש ביציעים. כ-4,500 אוהדי הפועל תל אביב הגיעו מישראל להונגריה והפכו את אצטדיון DVTK לאדום לחלוטין. במועדון הגדירו את התמיכה כ"היסטורית ומטורפת לגמרי", במיוחד עבור משחק בסיבוב מוקדם של המפעל השלישי בחשיבותו באירופה. השחקנים הודו בסיום כי הרגישו כאילו שיחקו בבלומפילד, והאווירה שיצרו האוהדים העניקה להם דחיפה משמעותית לאורך כל 90 הדקות.

אוהדי הפועל תל אביב (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

"הניצחון הזה שייך לקהל", אמרו בהפועל, "מה שהם עשו כל כך רחוק מהבית זה אירוע מדהים. הרגשנו אותם כאילו שיחקנו בבלומפילד, העוצמות היו מטורפות. מגיע לקהל שטיול כזה הסתיים עם ניצחון כזה מתוק על קבוצה כמו לודוגורץ וזאת רק ההתחלה".

את הניצחון הקדישו במועדון לבעלים אדמונד ספרא, שחגג יום הולדת. במקביל לשמחה מההישג, בהפועל כבר חושבים על הצעד הבא גם באירופה וגם בשוק ההעברות. לאחר מכירתו של לויזוס לויזו לכוכב האדום בלגרד, במועדון פועלים לאתר מחליף איכותי.

ברלטה רחוק מלעזוב את ברזיל, מאמצים לחפש חיזוק

המנכ"ל גיא פרימור, יחד עם אנשי הסקאוטינג והמאמן אליניב ברדה, עובדים על חיזוק משמעותי, כשהכוונה היא להשקיע סכום גבוה של בין 1.5 ל-2 מיליון אירו בשחקן שיוכל לשדרג את הסגל. אחד השמות שממשיכים לעמוד על הפרק הוא הקשר הברזילאי ברלטה, בו בהפועל מאוד מעוניינים, אבל כרגע הוא רחוק מאוד מלעזוב את ברזיל.

כריסטיאן ברלטה (IMAGO)

בהפועל יודעים שהעבודה עדיין רחוקה מסיום, אך אחרי פתיחת הקמפיין האירופי המרשימה, התחושה במועדון היא שהקבוצה יכולה לחלום בגדול כל עוד תמשיך להציג את אותה מחויבות, משמעת ויכולת שאפיינו אותה גם אמש בהונגריה והמשימה הקרובה היא אך ורק לחזור מרזגראד עם הכרטיס לסיבוב השלישי.