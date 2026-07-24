יעד גונן יפתח, קייטה יערוך בכורה בהפועל חיפה

הקשר יקבל הזדמנות מחדש בדרבי מול מכבי חיפה, כשלצידו שחקן החיזוק שישחק לראשונה אחרי שלא נכח במחנה. סילבס: "צריך סבלנות". וגם: ההרכב המשוער

הפועל חיפה תנסה להפתיע מחר (שבת, 20:30) בדרבי במסגרת גביע הטוטו את מכבי חיפה ולזכות בניצחון שעשוי לתת לקבוצה זריקת מרץ לקראת המשך ההכנות לעונה הקרובה. אין זה סוד שהסגל של חיים סילבס חסר מספר עמדות מפתח בכירות כמו קשר 10 ועוד שני שחקני התקפה, אבל בהפועל חיפה יכולים להיות מעודדים מכך שיש לקבוצה גרעין טוב שעליו צריך ויש להלביש שלושה שחקנים נוספים.

לקראת הדרבי מחר, סילבס ימשיך לתת קרדיט לאותו הרכב שרץ במשחקים במחנה האימונים, להוציא שינוי אחד כאשר בהרכב ישחק מחר הרכש שיק קייטה שלא יצא למחנה בגלל בעיות ויזה. קייטה יפתח בקישור לצד נאור סבג והילד המוכשר יעד גונן שזוכה להזדמנות לעשות השנה פריצה מחודשת. בחלק הקדמי ישחקו והיב חביבאללה, לירן רוטמן ואלון תורגמן. שני שחקני הרכש החדשים אריאל מנדי ונועם כהן ישחקו בעמדות המגנים בזמן שצמד הבלמים הזרים איוון קריצ'אק ודריו ז'ופאריץ' יפתחו במרכז ההגנה.

חיים סילבס אמר: "ברמה הכללית, הפועל חיפה זה מועדון ששואף לפלייאוף עליון וללכת רחוק בגביע. זה לא קל להביא זרים בתקציב כמו שלנו. צריך סבלנות. אנחנו צריכים לשמור על התקציב ולדייק בשחקנים שאנחנו רוצים. יחד עם יואב אני מאמין שנעשה זאת. הסגל צריך עוד נגיעות כדי להגיע מוכן לליגה".

חיים סילבס (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: יואב גראפי, נועם כהן, איוון קריצ'אק, דריו ז'ופאריץ', אריאל מנדי, שיק קייטה, נאור סבג, יעד גונן, והיב חביבאללה, לירן רוטמן ואלון תורגמן.