וסרמן ערכה בכורה, ישראל ניצחה בקפיצות ראווה

סטלה, בתו של יו"ר הוועדה המארגנת לאולמפיאדת לוס אנג'לס, קייסי, ערכה בכורה בכחול-לבן וסייעה לנבחרת לנצח בגביע האומות. "משהו שמרגיש לי חשוב"

רוכבת הסוסים סטלה וסרמן, בתו של יו״ר הוועדה המארגנת של אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 קייסי וסרמן, הופיעה הלילה (בין חמישי לשישי) לראשונה במדי נבחרת ישראל בקפיצות ראווה - ועזרה לה לנצח את תחרות גביע האומות בוויליאמסבורג שבארצות הברית.

נבחרת ישראל בקפיצות ראווה ניצחה את תחרות גביע האומות בוויליאמסבורג. הנבחרת שהורכבה מסטלה וסרמן שהתחרתה עם הסוסה מיילה, אילן פרדר שהתחרה עם אזרקה דה בלם, סטיבן בלומן שהופיע עם קונקייר PS, ודניאל בלומן שעלה לתחרות עם מלינה, הציגה יכולת מדהימה וסיימה את שני המקצים עם ארבע נקודות חובה בלבד.

בתחרות בארצות הברית סטלה וסרמן ערכה את הופעת הבכורה שלה בנבחרת ישראל, וסייעה לניצחון עם סיבוב נקי במקצה הראשון והפלה אחת במקצה השני. בסופו של דבר, נבחרת ישראל סיימה במקום הראשון, תוך שהקדימה את נבחרת ארה"ב שהסתפקה במקום השני ואת אירלנד השלישית.

דניאל בלומן ומלינה (IMAGO)

סטלה, הרוכבת בת ה-21, משכה את תשומת הלב ותפסה כותרות בעולם. מדוע? כי סטלה היא בתו של האיש קייסי וסרמן, יו״ר הוועדה המארגנת של אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 אליה היא שואפת להגיע, אך היא מתכוונת לעשות זאת באופן מפתיע דווקא במדי נבחרת ישראל ולא במדי ארה״ב המארחת. כל זאת, בזמן שישראל מושמצת באמריקה על רקע המלחמה.

בילדותה סטלה וסרמן למדה לרכוב על סוסים מאמה ומסבתה בחוף המערבי של קליפורניה. כעת היא מחזיקה בארבעה סוסים, אחת מהם היא מיילה בת ה-11 שהייתה שייכת לקנט פארינגטון, מהרוכבים הטובים בעולם. סטלה וסרמן ציינה לאחרונה בראיון בארה״ב: “אני מתמקדת בלהיות שחקנית קבוצתית שתעזור לנבחרת ישראל, נבחרת שנמצאת בהתקדמות גדולה בשנים האחרונות בקפיצות הראווה. לייצג את ישראל זה משהו שמרגיש לי חשוב, מעבר לייצוג של מדינה רגילה ומעבר לתוצאות”.

אביה, קייסי וסרמן, הוא אחד מהאנשים החשובים והמשפיעים בארצות הברית, איש עסקים שמחזיק בסוכנות שחקנים מובילה, מקורב לצמרת השלטון האמריקאי ואף עוסק בהכנות למשחקים האולימפיים שיתקיימו בעוד כשנתיים בלוס אנג׳לס. בחודש דצמבר האחרון הוא ביקר בישראל, בליווי יו״ר הוועד האולימפי יעל ארד, ונפגש בירושלים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

קייסי וסרמן לא חשש לומר את דעתו בנוגע לישראל והוא היה בעל התפקיד הרשמי הראשון בתנועה האולימפית העולמית שתמך בישראל לאחר מתקפת הטרור של חמאס שהובילה למלחמה ב-7 באוקטובר 2023. בכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי אמר בסמוך למתקפת הטרור הרצחנית: “אני גאה להיות יהודי. אין מילים שיוכלו לתאר את ההלם שחוויתי כשראיתי את מה שקרה בישראל. הפגיעה בחיי היהודים הזכירה לי את השואה. אני עומד לצידה של מדינת ישראל”.

בשבוע הבא יפורסם סגל נבחרת ישראל לאליפות העולם שתתקיים בחודש הבא באאכן שבגרמניה. ייתכן בהחלט כי סטלה וסרמן תופיע גם שם עם המדים בצבעים כחול ולבן.