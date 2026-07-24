אימון בכורה ללונוויק, צונאמי יכלל בסגל לדרבי

למרות שטרם יצאה הודעה רשמית על חתימה, הבלם השתתף באימון. הברזילאי עשוי לקבל דקות ראשונות, ירין לוי וזוהר זסנו נעדרו מהאימון בשל צום ט׳ באב

למרות שטרם הוציאה הודעה רשמית שחתם, בלם הרכש של מכבי חיפה, נייג'יל לונוויק, ערך אתמול (חמישי) אימון בכורה בכפר גלים עם חבריו החדשים. לונוויק הסתפק באימון ריצה בצידי המגרש ולא ייכלל מן הסתם בסגל מחר למשחק מול מול הפועל חיפה במסגרת גביע הטוטו.

בשל מצוקת שחקני ההגנה בעקבות הפציעות של פדראו ויילה בטאי, מי שכן אמור להיכלל בסגל הוא הבלם צונאמי, שעשוי מחר לקבל דקות ראשונות ולשחק כמגן שמאלי בזמן שנעם שטייפמן ושון גודלברג ישחקו כבלמים, או שלחלופין צונאמי ישחק כבלם שלישי לצידם של השניים במידה שברק בכר יחליט לשחק במערך של שלושה בלמים.

מי שחסרו מהאימון היו ירין לוי וזוהר זסנו, שזכו לחופש בעקבות צום ט' באב, מה שלא מנע מהם להתאמן ביום רביעי בזמן שהקבוצה הייתה בחופש. היום השניים אמורים לחזור ולהתאמן עם הקבוצה. השוער עומרי גלזר צפוי לפתוח בין הקורות. כפי שפורסם אתמול ב-ONE חיפה תנסה לצרף את שוער עירוני טבריה גד עמוס כשוער שני. עמוס הביע את רצונו לסגור מעגל ולשחק בשורות הירוקים.

ירין לוי, נעדר מהאימון בשל הצום (חגי מיכאלי)

בנוגע לירין לוי, יש רצון גדול מאוד לראות את הקשר חותם על החוזה החדש והמשודרג, בכפוף לכך שיזיז את סעיף השחרור שעומד על 2.5 מיליון אירו לקיץ הבא. בחיפה מבינים שכל זמן שהדבר לא נעשה יכולה לצוץ קבוצה מעבר לים שתודיע שהיא שמה את הכסף על לוי, מה שעלול לטרוף את ההכנות והתוכניות המקצועיות בנוגע למערך הקישור של הקבוצה שבו לוי הפך לברומטר חשוב.