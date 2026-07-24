דיווח דרמטי: עסקת קאנגווה לפנאתינייקוס תיסגר

הירוקים הגישו לפי דיווח ביוון הצעה של 3.8 מיליון אירו בתוספת בונוסים להפועל באר שבע. הקשר קרוב ובמדינה מעריכים שהעסקה עשויה להיסגר כבר היום

ביוון מדווחים הבוקר (שישי) כי קינגס קאנגווה קרוב מאוד למעבר מהפועל באר שבע לפנאתינייקוס. לפי הדיווח, ההצעה שהגישה הקבוצה היוונית עומדת על 3.8 מיליון אירו, בנוסף לבונוסים, והיא מספקת את הדרישות של האלופה הישראלית.

על פי הפרסום, פנאתינייקוס הפעילה לחץ משמעותי בימים האחרונים כדי להשלים את העסקה, כאשר מי שמוביל את המגעים הוא המנהל הספורטיבי סטפנוס קוצוליס. ביוון מעריכים כי השעות הקרובות יהיו מכריעות ולא מן הנמנע שכבר במהלך היום תיסגר העסקה.

עוד נטען כי קאנגווה, קשר נבחרת זמביה בן ה-27, נמצא במעקב של פנאתינייקוס כבר כחודשיים. בקבוצה רואים בו קשר רחבה לרחבה איכותי, בעל יכולת הצטרפות להתקפה ותרומה משמעותית גם מבחינת שערים, כאשר השחקן עצמו מעוניין במעבר ליוון ובחוזה משודרג.

הקשר היה גם מועמד מוביל להצטרף לא.א.ק אתונה כמחליפו של אורבלין פינדה, אולם החלטתה של הפועל באר שבע לשתף אותו במוקדמות ליגת האלופות הורידה את הקבוצה מהמרוץ, מאחר שהייתה מעוניינת שיוכל לשחק עבורה במפעלים האירופיים.