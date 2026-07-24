תיאוריות הקונספירציה שכבשו את ארגנטינה

ב"מארקה" אספו את שלל הטענות שהציפו את הרשת אחרי ההפסד לספרד בגמר הגדול: משער שלא אושר, איומים על השחקנים, לחצים פוליטיים ועד הבונים החופשיים

אחרי ההפסד של ארגנטינה לספרד בגמר המונדיאל, הרשתות החברתיות במדינה הוצפו בתיאוריות קונספירציה שניסו להסביר את התוצאה. ב"מארקה" ריכזו את העיקריות שבהן, שהופצו בעיקר על ידי יוצרי תוכן ברשתות מוכרים ברשתות החברתיות.

הכדור שנכנס והאיומים על הנבחרת

אחת התיאוריות הבולטות טענה כי ההרחקה של פאו קובארסי בדקות הסיום עברה את קו השער, אך חדרה דרך חור ברשת ולכן השער לא אושר. הטענה היא שההרחקה הדרמטית של הבלם לא הלכה החוצה, אלא חצתה דרך השער. גרסאות אחרות אף טענו שניתן היה לשבש את השבב האלקטרוני שבתוך הכדור. במקביל הופצה שמועה שלפיה שחקני ארגנטינה ובני משפחותיהם "קיבלו איומים על חייהם" לפני הגמר ולכן "לא הורשו לנצח".

פיפ"א, אינפנטינו והלחצים מאירופה

טענה נוספת גרסה כי פיפ"א ערכה לנבחרת בדיקת סמים חריגה דקות לפני העלייה למגרש כדי לפגוע בריכוז השחקנים, אף שהארגון הבהיר שכל הנהלים בוצעו כרגיל. ברשת הופצו גם טענות שלפיפ"א קיים "חוק" בלתי רשמי שלא מאפשר זכייה שנייה ברציפות, וכן כי ג'אני אינפנטינו ואופ"א סיכמו שספרד תזכה כדי להבטיח את תמיכת אירופה בבחירתו מחדש ב-2027.

אינפנטינו וטראמפ (רויטרס)

טראמפ, פוקלנד וה-FBI

חלק מהקונספירציות קשרו את ההפסד למזימה בינלאומית שבה היו מעורבים לכאורה דונלד טראמפ, מלך ספרד, פלורנטינו פרס, הפרמייר ליג ואף ממשלת בריטניה. לפי הטענות, הנפת דגל איי פוקלנד על ידי שחקני ארגנטינה הובילה ללחצים פוליטיים. במקביל נטען כי ה-FBI התכוון לעצור את יו"ר ההתאחדות הארגנטינאית, קלאודיו "צ'יקי" טאפיה, טענה שהוכחשה על ידי ההתאחדות.

בונים חופשיים, הימורים וכישופים

התיאוריות המופרכות ביותר עסקו בבונים החופשיים ובמיסטיקה. אחת מהן טענה שהתמונה המפורסמת שבה ליאו מסי רוחץ את לאמין ימאל כתינוק הייתה למעשה "טקס העברת ישות" שנועד להעביר את השליטה בכדורגל לאירופה. אחרות טענו כי ארגנטינה "מכרה" את המשחק לחברות הימורים או שספרד זכתה בזכות הסכם ביטחוני סודי עם ארצות הברית. ברשת אף הופצו סרטונים שטענו כי הנבחרת והאוהדים נפגעו מ"כישופים", "קסמים שחורים" או "גניבת אנרגיה" שנועדו להבטיח את זכייתה של ספרד.