”היינו יכולים לנצח גם בתוצאה יותר גבוהה”

בית”ר ירושלים חזרה מקפריסין עם הרבה ביטחון אחרי ה-0:1 מול לרנקה, ובמועדון החמיאו לאלמוג כהן על ניהול המשחק: ״מהדקה ה-20 שלטנו, זה היה שלנו״

מצב הרוח בבית”ר ירושלים בשמיים לאחר ה-0:1 המרשים מול א.א.ק לרנקה אמש (חמישי) במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. הצהובים-שחורים חזרו מקפריסין עם מקדמה חשובה לקראת הגומלין, ובעיקר עם הרבה אמונה בדרך של המאמן אלמוג כהן.

הנתונים מספרים את הסיפור: בית”ר החזיקה בכדור ב-64 אחוזים מהזמן, נתון שהמחיש את השליטה של הקבוצה לאורך רוב שלבי המשחק, בדיוק כפי שביקש כהן משחקניו לפני שריקת הפתיחה.

למרות סגל חסר, היעדרותם של מספר שחקנים משמעותיים בשל פציעות, ובנוסף שחקנים שבחרו לצום בתשעה באב, בית”ר לא שינתה את סגנון המשחק שלה. במועדון החמיאו לאלמוג כהן על ניהול המשחק, החילופים וההתעקשות להמשיך לשחק באותה הדרך.

“לקח לנו קצת זמן להיכנס למשחק, אבל מהרגע שנכנסנו זה היה שלנו לחלוטין”, אמרו במועדון. “מהדקה ה-20 שלטנו במשחק, הגענו למצבים והיינו יכולים לצאת עם תוצאה גבוהה יותר”.

ההגנה שהרשימה והפנים לגומלין

גם בחלק האחורי נרשמה שביעות רצון גדולה. גיל כהן, שתפס את מקומו של לוקה גדראני, זכה למחמאות, כמו גם בריאן קרבאלי ובוריס אינו. “גיל נכנס נהדר למשבצת, היה אחראי מאוד. קרבאלי לקח אחריות על כל משחק ההגנה, ואינו היה מצוין”, אמרו בבית”ר.

בריאן קרבאלי, כובש שער הניצחון (באדיבות בי"תר ירושלים)

כעת הפנים לגומלין ברומניה. במועדון מעריכים כי כבר ביום ראשון תיפתח מכירת הכרטיסים לאוהדים, כאשר הקבוצה צפויה להמריא לרומניה ביום שלישי. במקביל, נמשכים המאמצים להכשיר את לוקה גדראני, אך נכון לעכשיו ההערכה היא שיהיה לו קשה להיות כשיר למשחק הגומלין.

בית״ר נוחתת היום (שישי) ומשדה התעופה בן גוריון הקבוצה תמשיך לבית וגן לאימון, עוד יחידת אימון שלא רוצים לוותר עליה לפני יום חופש בשבת.