תחילתו של מסע מופלא? הקאמבק המרשים של הפועל

אחרי 12 שנים ללא אירופה, הפועל ת״א סיימה ערב גדול מול לודוגורץ ופודקאסט האדומים מסכם: המשחק הטקטי המושלם, איך שומרים על היתרון והחיזוק שנדרש

אחרי 12 שנים מחוץ לבמות האירופיות, הפועל תל אביב סימנה את אחד הערבים הגדולים שלה בשנים האחרונות עם ניצחון 0:2 על לודוגורץ במשחק ה"ביתי" שנערך בהונגריה, והשיגה מקדמה משמעותית לקראת הגומלין בבולגריה. הקבוצה של אליניב ברדה הציגה משחק טקטי כמעט מושלם, עמדה נהדר על המגרש, ידעה מתי ללחוץ ומתי לסגת, ובעזרת השערים של עומרי אלטמן וצ’יקו אלבס עשתה צעד גדול לעבר העפלה לשלב הבא במוקדמות הקונפרנס ליג.

איציק כלפי וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים את הניצחון המרשים על הבולגרים ומנתחים האם מדובר רק בערב אירופי מוצלח או בתחילתו של מסע שיכול להפוך את האדומים לקבוצה משמעותית גם בזירה המקומית. איך הצליח אליניב ברדה לנטרל את היריבה הפייבוריטית על הנייר, אילו התאמות הכריעו במשחק, ואילו מסקנות אפשר לקחת כבר עכשיו לקראת המשך הקמפיין האירופי ופתיחת ליגת העל.

עוד בפרק: המחמאות הגדולות לברדה על ניהול המשחק, התסכול מההחמצות של דניאל דאפה והאם חוסר הדיוק שלו עלול לעלות ביוקר בהמשך, החילוף המוקדם של ליידנר, החיזוק שעוד חייב להגיע למרות ההופעה המרשימה, ולמה הגיע הזמן להיפרד משאנדה סילבה עוד לפני שריקת הפתיחה של העונה בליגה.

וגם: אילו שחקנים יכולים להפוך את הפועל תל אביב למועמדת אמיתית במאבק האליפות, ומה צריכה הקבוצה לעשות בגומלין בבולגריה כדי לא לאבד את היתרון היקר שהשיגה?

האזנה נעימה!

הפקה ועריכה: אופק שדה.