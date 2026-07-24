"לנצח 0:5 במשחק חוץ באירופה זה רגע משמעותי מאו

במכבי תל אביב חגגו ניצחון ענק על שריף, החמיאו לשחקנים שפתחו היטב את העונה וגם למילר: "הרעב שלו מדבק". וגם: בליץ', סוקלר, החיזוק הבא ואנדרדה

מכבי תל אביב הפתיעה אמש (חמישי) אנשים רבים כאשר הצליחה לטאטא את שריף טירספול בחוץ בלי שום בעיה, בדרך ל-0:5 מוחץ. מדובר בתוצאה חריגה כשמדובר במשחקים באירופה, בטח כאשר היריבה אוחזת בדירוג אופ"א די גבוה (20.0) ביחס לעובדה שמדובר בקבוצה ממולדובה, מה שמעיד על כך שהיא כן הצליחה באירופה בשנים האחרונות.

שריף לא ספגה שער בשני המשחקים הקודמים שלה במפעל שנערכו במסגרת סיבוב המוקדמות הראשון, אך אמש הקבוצה של קני מילר הצליחה לכבוש את הראשון כבר אחרי חמש דקות ומשם המשיכה לבליץ מצבים בלתי פוסק. רוי רביבו, סייד אבו פרחי, עידו שחר ואיסוף סיסוקו נראו נהדר וקיבלו מחמאות רבות, וכך גם שגיב יחזקאל שפתח היטב את העונה. בקבוצה מציינים כי גם מול הפועל באר שבע, כל מי ששיחק היה מצוין, וזוקפים זאת לזכות השחקנים שהגיעו מאוד מוכנים ודרוכים לפתיחת העונה הזו, ולצוות האימון בראשותו של מילר שמשרה אווירה טובה באימונים ועובד בצורה יסודית.

אחרי שכבש צמד מול הפועל באר שבע, אבו פרחי המשיך את הפתיחה הטובה שלו וכבש צמד נוסף. דור פרץ, שגם הוא כבש באלוף האלופים, מצא את הרשת שוב, בעוד יחזקאל וסיסוקו כבשו את השערים הראשונים שלהם העונה, כאשר הקשר ממאלי כובש את הראשון שלו במדי מכבי ת"א בפתיחת עונתו השלישית במועדון. רוי רביבו רשם שני בישולים ואף סידר מצבים רבים נוספים, וכבר עכשיו ברור שאם יימכר הקיץ, יהיה למכבי ת"א קשה מאוד למצוא תחליף שמתקרב לרמתו הגבוהה.

המשמעות הנוספת של המשחק אמש היא שמכבי ת"א עם יותר מרגל וחצי בשלב הבא, ובסיבוב המוקדמות השלישי תחכה למנצחת בין קרבאח לצסק"א סופיה אחרי 0:0 ביניהן במשחק הראשון באזרבייג'אן. ביחס לאפשרויות הנוספות שהיו בהגרלה, זוהי ההגרלה האפשרית והעבירה יותר במאבק על כרטיס לפלייאוף הליגה האירופית, שגם מבטיח לכל הפחות השתתפות בקונפרנס ליג.

במכבי ת"א אמרו לאחר המשחק: "לנצח 0:5 במשחק חוץ באירופה, במשחק השני של העונה, זה רגע משמעותי מאוד. המטרה היא להמשיך לעבוד נכון, לשמור על אווירה טובה בחדר הלבשה ולתקן את הדברים שפחות עובדים באופן מיידי, לא לחכות לרגע שזה מאוחר מדי, שזה קרה לנו בעונה שעברה. צריך להגיד שכל מי שכאן, כל השחקנים הגיעו בפוקוס מיוחד לקיץ הזה, הם מבינים את חשיבות ההגעה לאירופה גם עבור הקריירות שלהם, והם הופיעו עם הרבה רצון לעונה הזו. הרעב של קני מילר, שקיבל פה הזדמנות ורוצה לאחוז בה ולהצליח, הוא רעב שמדביק את כולם וצריך לדעת לשמר ולשדרג את זה תוך כדי".

קני מילר מעביר הוראות (רדאד ג'בארה)

לצד הדברים החיוביים, והיו הרבה, היה גם צד שלילי למשחק ולצערה של מכבי ת"א הוא היה סביב כריסטיאן בליץ'. הקשר הסרבי, שנרכש הקיץ בקצת יותר ממיליון אירו, אחרי עונה קשה שבה עבר ארבע פציעות שונות במקומות שונים בגופו, יצא כשהוא בוכה ונראה צולע לאחר מכן. הוא יעבור צילום לאחריו יהיה ניתן להבין מהי חומרת הפציעה. אמש וגם במהלך הלילה, במכבי ת"א סירבו להסביר מהי פציעתו של השחקן ורק אמרו שהם ממתינים לבדיקות שצפויות להתקיים.

בכל הנוגע להחתמות חדשות, אסטר סוקלר אמור לעשות את דרכו לישראל במהלך היום (שישי). החלוץ נפרד מחבריו ברדניצ'קי אמש, כך סיפר אחד מהם ל-ONE, ובישר להם כי העברתו למכבי ת"א נסגרה בין המועדונים. הצהובים יודיעו על צירופו בהנחה שיעבור בהצלחה את הבדיקות הרפואיות.

אסטר סוקלר, בדרך למכבי תל אביב (IMAGO)

עמדת הרכש הבאה שבה שאפו במכבי להתחזק היא עמדת הכנף הימנית. במועדון מבינים שהם חייבים להוסיף שחקן משמעותי כפי שהיה אמיר סהיטי, זאת גם כדי שיוכלו לחזור ולהשתמש בשגיב יחזקאל כמגן ימני. יחזקאל נראה מצוין בשני המשחקים האחרונים, אך בראייה עתידית להמשך העונה ועם ההגנות המבוצרות שמחכות בליגה, מכבי תצטרך גם כנף ימין ברמה גבוהה וגם את יחזקאל כמגן שתומך בו ותורם התקפית, כפי שקורה בצד השני עם הליו וארלה ורוי רביבו.

כדי שמכבי ת"א תוכל לצרף שחקנים, היא כמובן צריכה ששחקנים זרים יעזבו. אחד השמות שמן הסתם על "שולחן העוזבים" הוא קרווין אנדרדה, שנראה כי הצהובים מעדיפים להשאיל אותו. סוכנו של אנדרדה שיתף אמש: "ממה שאני יודע, מכבי אוהבת את קרווין מאוד, בשלב הזה אין לי שום הצעה עליו והוא שחקן של מכבי. הוא לא היה בסגל כי זו הייתה החלטה של המאמן, אולי בגלל שהוא התחיל את ההכנה איתם מאוחר, אני לא יודע. מבחינתי אין בשלב הזה משהו שאני יכול לציין שקורה". כשנשאל על אפשרות של השאלה למקום אחר, השיב: "אולי אם יקרה משהו עם איזו הצעה עליו אני לא אהיה מעורב, אין לדעת".