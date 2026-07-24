אוטמנדי פרש רשמית מארגנטינה לאחר גמר המונדיאל

הבלם ששותף מול ספרד החליט לסיים את דרכו במדים הלאומיים באופן סופי: "עוזב בראש מורם, נלחמנו עד השנייה האחרונה. ללבוש את החולצה הזו - כבוד"

ניקולאס אוטמנדי הודיע באופן רשמי על פרישתו מנבחרת ארגנטינה, ימים ספורים לאחר ההפסד לספרד בגמר מונדיאל 2026. הבלם הוותיק הוא השחקן הראשון מהסגל הארגנטינאי שמודיע על סיום דרכו הבינלאומית מאז משחק הגמר.

אוטמנדי נכנס כמחליף במקומו של ליסנדרו מרטינס שנאלץ לרדת בעקבות פציעה. במהלך הדקות שבהן שיחק הספיק גם להתעמת עם קשר נבחרת ספרד, רודרי, באחד הרגעים המתוחים של הגמר, לפני שחתם את הופעתו האחרונה במדים הלאומיים.

"חלמתי ללבוש את חולצת ארגנטינה מאז שהייתי ילד"

בהודעת הפרישה המרגשת שפרסם כתב אוטמנדי: "היום אני צריך לכתוב את המילים הקשות ביותר בכל הקריירה שלי. מאז שהייתי ילד חלמתי ללבוש את חולצת נבחרת ארגנטינה. זו הייתה הזכות הגדולה ביותר שהכדורגל העניק לי. הגנתי עליה בכל ליבי, בגאווה ובאחריות, מתוך ידיעה מה היא מסמלת עבור מיליוני ארגנטינאים".

אוטמנדי ורודרי מתעמתים (IMAGO)

הבלם התייחס גם לכך שמשחקו האחרון היה דווקא בגמר המונדיאל: "הגורל קבע שהמשחק האחרון שלי יהיה גמר גביע העולם. זו לא הייתה התוצאה שרצינו, אבל אני עוזב עם הראש מורם, בידיעה שהקבוצה הזו נלחמה עד השנייה האחרונה".

אוטמנדי הדגיש כי הוא מסיים את דרכו בתחושת שלמות: "אני נפרד בשקט נפשי, בידיעה שנתתי הכל. מעולם לא שמרתי משהו לעצמי, מעולם לא הפסקתי להאמין, ומעולם לא הפסקתי להרגיש שללבוש את החולצה הזו הוא הכבוד הגדול ביותר בחיי".

בהמשך הודה לאוהדים: "תודה לקהל הארגנטינאי על האהבה הבלתי נגמרת, על כל דגל, כל שיר ועל כך שתמיד עמדתם לצדנו, ברגעים הטובים ובעיקר בקשים. גרמתם לנו להרגיש שבכל פעם שהתנגן ההמנון, לא היינו רק 11 שחקנים, אלא מיליוני אנשים שמגנים על אותו חלום".

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הבלם גם הקדיש מילים חמות למשפחתו: "תודה למשפחה שלי. הייתם המקום הבטוח שלי אחרי כל אכזבה והכוח שלי בכל אתגר. סבלתם את המרחק, את הזמן בנפרד, את הדמעות ואת התסכולים. מעולם לא צעדתי בדרך הזו לבד – כל צעד עשינו יחד".

לסיום פנה לשחקני הנבחרת שימשיכו לייצג את ארגנטינה: "לעולם אל תפסיקו להאמין. יהיו רגעים שייראו בלתי אפשריים, אבל החולצה הזו תמיד מתגמלת את מי שמגן עליה בענווה, בהקרבה ובאהבה. אל תרכינו את הראש ואל תתנו להפסד אחד לגזול מכם את התקווה. אני משוכנע שהפרק הבא בהיסטוריה שלנו יהיה שלכם".

את הודעתו חתם במילים: "היום אני נפרד מנבחרת ארגנטינה, אבל בגאווה עצומה על כך שייצגתי את המדינה שלי. תארים נשארים בהיסטוריה, אבל האהבה לצבעים האלה נמשכת לנצח. תודה, ארגנטינה. תודה שאפשרת לי להגשים את החלום להיות אלוף עולם וללבוש את החולצה היפה בעולם".