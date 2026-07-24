"תתעסקו בעניינים שלכם": ניימאר עורר סערה חדשה

הכוכב נעדר ממשחקה של סנטוס, ובזמן שזו התמודדה בקופה סודאמריקנה הוא השתתף בטורניר פוקר: "החיים הם בדיחה". אחרי שהגיעו הביקורות, באה גם התשובה

ניימאר שוב נמצא במרכז הסערה בברזיל, ולא בגלל מה שעשה על כר הדשא. כוכב סנטוס ספג בימים האחרונים ביקורת נרחבת לאחר שנעדר ממשחק קבוצתו בקופה סודאמריקנה, בזמן שבחר להשתתף בטורניר פוקר שנערך בברזיל. לאחר הביקורות, הברזילאי פרסם סרטון מהאימון והשיב בצורה ישירה למבקריו.

ניימאר, שחזר לאחרונה ממונדיאל 2026 שבו הודחה ברזיל בשמינית הגמר על ידי נורבגיה, קיבל מנוחה מסנטוס ולא יצא עם הקבוצה למשחק החוץ מול UCV בוונצואלה. בזמן שחבריו הביסו 1:4 את היריבה ועשו צעד משמעותי לעבר השלב הבא בקופה סודאמריקנה, הכוכב השתתף בטורניר ה-BSOP Winter, אחד מסבבי אליפות ברזיל בפוקר, ואף שיתף תמונות מהאירוע ברשתות החברתיות עם הכיתוב: "החיים הם בדיחה".

"התאמנתי בבוקר, זה היה יום החופש שלי"

הביקורת בברזיל הייתה חריפה, במיוחד על רקע הטענות שניימאר עדיין לא חזר לכושר מלא מאז המונדיאל, ותרומתו תחת המאמן קרלו אנצ'לוטי הייתה מוגבלת. היו אף שטענו כי אינו מפגין התלהבות מיוחדת מחזרה למגרשים.

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בסרטון שפרסם ממתחם האימונים של סנטוס, החליט ניימאר להגיב ישירות: "הייתי כאן והתכוננתי לאימון השני של היום, ונזכרתי שביום החופש שלי הרבה אנשים דיברו על זה ששיחקתי פוקר. התאמנתי בבוקר, לא נסעתי למשחק וחזרתי להתאמן. זה היה יום החופש שלי. בכל מקרה, הם ממשיכים לדבר. אני מתכונן לאימון. אפשר להתאמן, או שגם על זה תמשיכו לבקר אותי? תתעסקו בעניינים שלכם".

טורניר הפוקר הסתיים עבור ניימאר מוקדם מהמצופה, כשהודח לפני שהגיע למקומות המזכים בפרס כספי. מי שהדיח אותו היה שחקן הפוקר הקולומביאני חואן סבסטיאן פונסקה צ'אבס, שסיפר לאחר מכן ל-ESPN ברזיל: "הוא צחק אחרי ההדחה והתבדח איתי. הייתה אווירה מאוד רגועה. הוא משחק טוב, זה בטוח. אני חושב שהוא פשוט צריך ללמוד עוד קצת. אם יפגין בפוקר את אותה משמעת שיש לו בכדורגל, הוא יהפוך לשחקן פוקר מצוין".

זו אינה הפעם הראשונה שניימאר מעורר כותרות סביב אהבתו לפוקר. עוד בתקופתו בפאריס סן ז'רמן הוא ספג ביקורת לאחר שנצפה בטורניר פוקר בתקופה רגישה של העונה, דבר שאף הוביל לעקיצה מצד קיליאן אמבפה, שדיבר אז על החשיבות של "לאכול טוב" ו"לישון טוב".

אמבפה וניימאר (רויטרס)

למרות הרעש התקשורתי, מאמן סנטוס, אלכסי סטיבל, גיבה לחלוטין את החלטת המועדון להעניק לכוכב מנוחה. "ניימאר נח כמה ימים, וזה היה טבעי כי לא הייתה לו חופשה. החלטנו לאפשר לו להתחזק באמצעות אימונים אינטנסיביים לקראת המשחקים הקרובים", אמר. "מחכים לנו ארבעה משחקים בעשרה ימים, אז מה היה היתרון בלהביא אותו לוונצואלה? ראיתם בעצמכם כמה המסע היה קשה. הוא נשאר כאן, עובד קשה, וזה מעניק לנו יותר אפשרויות. אני חושב שזו הייתה החלטה חכמה מאוד".

על פי הדיווחים בברזיל, ניימאר צפוי לחזור לסגל כבר במשחק הליגה הקרוב מול שאפקואנסה, כאשר בסנטוס מקווים שכוכב הקבוצה יוביל אותה גם בהמשך המאבק על זכייה בקופה סודאמריקנה.