המשמעות ההיסטורית מהניצחון של בית"ר ירושלים

לאורך השנים הקבוצה מעיר הבירה התקשתה מאוד להשיג ניצחונות חוץ באירופה. למעשה, היו לה 5 כאלה ב-28 משחקים עד אתמול, וכעת נראה שה"נאחס" נשבר

הניצחון 0:1 של בית"ר ירושלים אמש (חמישי) מול א.א.ק לרנקה בקפריסין לא רק העניק לה מקדמה משמעותית לקראת הגומלין בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, אלא גם הכניס אותה לרשימה מצומצמת מאוד של הישגי החוץ שלה באירופה.

עד למשחק בלרנקה רשמה בית"ר חמישה ניצחונות חוץ בלבד ב-28 משחקים במפעלים האירופיים (לא כולל האינטרטוטו). כעת, ה-0:1 על הקבוצה הקפריסאית הפך לניצחון החוץ השישי בתולדותיה באירופה.

רשימת ניצחונות החוץ האירופיים של בית"ר כוללת כעת:

0:1 על א.א.ק לרנקה (2026/27)

1:2 על סוטייסקה (2025/26)

0:3 על ואשאש (2017/18)

1:4 על WIT גאורגיה (2000/01)

0:1 על טורשאבן (1998/99)

1:5 על פלוריאנה (1996/97)

הנתון ממחיש עד כמה נדירים ניצחונות החוץ האירופיים של המועדון לאורך השנים. מאז הניצחון מול WIT גאורגיה חלפו 17 שנים עד שהניצחון על ואשאש, ואז עוד שמונה שנים עד ההצלחה מול סוטייסקה. כעת הצליחה בית"ר לרשום ניצחון חוץ אירופי בשתי עונות עוקבות, דבר שמלמד על השיפור של הקבוצה שהצליחה לשבור את ה"נאחס".