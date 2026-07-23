"לודוגורץ חסרת הרעיונות רגל וחצי מחוץ לאירופה"

בבולגריה קטלו את יריבת הפועל ת"א במוקדמות הקונפרנס: "חטפה סטירה מהיהודים, חסרת אונים ועם הגב לקיר, התרסקות, האדומים היו יכולים לכבוש יותר"

הפועל תל אביב השיגה יתרון משמעותי עם 0:2 על לודוגורץ במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני בקונפרנס ליג, ובתקשורת הבולגרית לא חסכו ביקורת חריפה מהאלופה המקומית. מרבית הכותרות עסקו פחות בתוצאה עצמה ויותר ביכולת המאכזבת של הקבוצה, כשהמסר המרכזי היה כי אם לא יחול שינוי דרמטי, דרכה של לודוגורץ באירופה קרובה לסיום.

"חסרת רעיונות, חסרת אונים ועם הגב אל הקיר"

אחד האתרים הגדולים בבולגריה כתב: "לודוגורץ חטפה סטירה מהיהודים ונמצאת עם הגב אל הקיר אחרי לילה קשה באירופה", והוסיף כי הקבוצה "חייבת לנקוט צעדים דחופים אם היא רוצה להישאר במפעלים האירופיים".

באתר אחר נכתב: "לודוגורץ חסרת השיניים עומדת בפני הדחה מוקדמת מאירופה", בעוד שבמקום נוסף בחרו בכותרת חריפה במיוחד: "לודוגורץ חסרת הרעיונות התרסקה מול אנדריאן קרייב וחבריו, וכעת תרדוף אחרי מהפך ברזגראד".

לוקאס פלקאו מוסר (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

גם היכולת על כר הדשא עמדה במוקד הביקורת. "לודוגורץ הייתה חסרת רעיונות בחלק ההתקפי, בעוד שהקבוצה הישראלית הייתה יכולה להשיג ניצחון גדול אפילו יותר", נכתב באחד הדיווחים. באתר אחר הוסיפו: "עד הסיום לודוגורץ לא הצליחה למצוא אפילו דרך אחת לארגן התקפה שתעניק לה שער ותשפר את סיכוייה לקראת הגומלין".

הביקורת לא נעצרה שם. "לודוגורץ המשיכה במגמת הירידה גם תחת המאמן החדש תומאס רייס", נכתב, כשבמקום אחר סיכמו: "הנשרים יצטרכו יכולת טובה בהרבה ולפחות שני שערים ללא מענה בגומלין אם הם רוצים להישאר באירופה".

בכותרת נוספת נכתב: "לודוגורץ חסרת האונים עם רגל אחת מחוץ לאירופה", בעוד אתר אחר סיכם את התחושות סביב האלופה הבולגרית במילים: "התקווה למהפך ברזגראד עדיין קיימת, אבל הדרך לשם הפכה קשה במיוחד".