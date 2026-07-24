רשמית: דולב חזיזה חתם לשנתיים במכבי נתניה

הקשר עוזב את מכבי חיפה לאחר תקופה מוצלחת בכרמל, במהלכה היה קפטן וזכה בשלוש אליפויות. הוא מצטרף ליהלומים וירוויח למעלה מ-80,000 שקל נטו בחודש

דולב חזיזה עזב את מכבי חיפה באופן רשמי וחתם היום (שישי) על חוזה לשנתיים במכבי נתניה, שתשלם לו למעלה מ-80,000 שקל נטו בחודש. התשלום של היהלומים יהווה את מרבית שכרו ומכבי חיפה העבירה לו פיצוי בסך 400 אלף שקלים. הקשר, שהיה אחד השחקנים הבולטים של הירוקים בשנים האחרונות ואף קפטן, יוצא לדרך חדשה לאחר תקופה ארוכה בכרמל וחתם אצל היהלומים באמצעות סוכניו גלעד קצב, רונן קצב ואדם קידן. הוא יגיע כבר היום לאימון הבוקר באבן יהודה.

חזיזה בן ה-31 הגיע למכבי חיפה בקיץ 2019 והפך במהרה לאחד השחקנים המרכזיים בסגל. במהלך שנותיו במועדון רשם הופעות רבות בליגת העל ובמפעלים האירופיים, תרם שערים ובישולים והיה חלק בלתי נפרד משלוש אליפויות רצופות, לצד זכייה נוספת בגביע הטוטו והשתתפות בשלב הבתים של ליגת האלופות.

חזיזה הוא שחקן הרכש השישי של היהלומים בחלון ההעברות בקיץ הזה, כאשר הבעלים רוס קסטין הוכיח שבכוונתו לבנות קבוצה טובה ככל הניתן ולאחר שיחות של המנכ"ל גיל לב, נתניה תשלם את מרבית שכרו של חזיזה ולמעשה תישא בעלות של למעלה מ-80,000 נטו משכרו לחודש.

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סגל מלא לרוני לוי במשחק הפתיחה בגביע הטוטו

בינתיים, היהלומים יפתחו מחר כאמור את משחקיהם לעונה הקרובה, כאשר המאמן רוני לוי יהנה מסגל מלא, מלבד השוער עומר ניראון, שחזר לאימונים עם כדור, אך לא צפוי לחזור לכשירות מלאה לפני אמצע חודש אוגוסט.

על פי התרגולים באימון המסכם, לוי מתלבט בעמדת הבלם ובעמדת הקשר במרכז המגרש. בני פלדמן הצעיר, שזכה לקרדיט מהמאמן במחנה האימונים, זוכה לעדיפות, אך גם איתי בן שבת ודניס קוליקוב בתמונת ההרכב, כאשר אלון אזוגי, שהיה מהבולטים במחנה האימונים יפתח באגף ימין והקפטן כארם ג'אבר אמור לפתוח על הספסל.

בקישור, לוי מתלבט בין עומרי שמיר לעזיז אוואטרה, ונראה שהראשון יפתח, כשגם וילאן סיפריאן ומתיאוס דאבו יפתחו על הספסל. אלכס טלפה הצעיר אמור לקבל קרדיט בהרכב, כשגם דור חוגי ועוז בילו, שכפי שפורסם ב-ONE יהיה הקפטן כשג'אבר לא יהיה על המגרש, יפתחו. ירין אבוחצירה הצעיר, אמור להיות בסגל.