"מאושר מהשער הראשון, מקווה להבקיע עוד בעתיד"

איסוף סיסוקו, שכבש שער בכורה במדי מכבי ת"א ב-0:5 המוחץ על שריף: "תודה לאל שתוכנית המשחק עבדה". אבו פרחי: "ככל שיש תחרות, הקבוצה מצליחה יותר"

מכבי תל אביב פתחה הערב (חמישי) את העונה האירופית שלה בצורה הכי מוצלחת שיש, עם 0:5 מוחץ על שריף טיראספול במולדובה, במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הליגה האירופית.

איסוף סיסוקו, שחגג שער בכורה במדים הצהובים, סיכם את התחושות בסיום: “זה היה משחק קשה, כמו כל משחק, אבל התחלנו אותו עם אנרגיות טובות וניסינו לדבוק בתוכנית המשחק שלנו. תודה לאל שזה עבד עבורנו; כבשנו שערים במחצית הראשונה והמשכנו לדחוף עד הסיום כדי להשיג את התוצאה הזו. אנחנו שמחים מאוד”.

כשנשאל על התחושה לאחר השער הראשון שלו במועדון, אמר הקשר: “אני מאוד מאושר מהשער הזה ומקווה להבקיע עוד שערים בעתיד. עכשיו המשחק הזה הסתיים ואנחנו צריכים להתכונן למשחק הבא שיהיה קשה יותר. עלינו להישאר צנועים, להמשיך לעבוד קשה ולתת הכל על המגרש בכל משחק מחדש”.

סייד אבו פרחי, שבלט עם צמד שערים מרשים, לא הסתיר את שביעות רצונו אך שמר על דריכות: “היה משחק טוב שלנו ואנחנו שמחים על הניצחון, אבל חשוב לזכור שזה רק ה'חצי הראשון' של המפגש. יש לנו עוד משחק ואסור לנו לבוא שאננים, אנחנו צריכים לנצח גם בשבוע הבא כדי להבטיח את העלייה לשלב הבא”.

על היכולת האישית שלו ועל התחרות בסגל אמר החלוץ הצעיר: “מבחינה אישית זה מרגיש מצוין, אבל הכי חשוב שהקבוצה ניצחה. אני מסתכל על השיפור שלי מתחילת השנה שעברה ומקווה להמשיך ככה. ככל שיש יותר תחרות בין השחקנים והרבה שחקנים מבקיעים, כך הקבוצה תצליח יותר”.