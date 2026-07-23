המסר לזרים של מכבי ת"א: קודם להבטיח אירופה

ירו בשריף: ההצגה של הצהובים במולדובה במוקדמות האירופית, הפציעה המצערת של בליץ', הכימיה שנוצרת ומה הקבוצה מחפשת להביא מיידית? האזינו לפודקאסט

מכבי תל אביב סיפקה תצוגת תכלית במולדובה עם 0:5 מהדהד על שריף טירספול במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני בליגה האירופית, והבטיחה למעשה את המקום בשלב הבא עוד לפני הגומלין.

פודקאסט מכבי ת״א עם רז אמיר ואבי נמני התכנס כדי לסכם את הלילה הנוצץ במולדובה ולנתח את המשך הקיץ של הצהובים.

ההצגה והטקטיקה: היכולת המרשימה מהרגע הראשון, שיטת המשחק שאיתה דהר קני מילר בעקבות האילוצים בסגל, וסקירת השערים.

הצד הפחות משמח: המעקב והדאגה בעקבות הפציעה של כריסטיאן בליץ׳.

הכימיה שנוצרת: החיבור המהיר של מילר עם השחקנים ולמה הוא מספק לא מעט סיבות לאופטימיות לקראת ההמשך.

רכש וחלון העברות: מה הקבוצה מחפשת להביא באופן מיידי, והחתימה שבדרך של אסטר סוקלר.

וגם: המסר החד לזרים – האמירה הברורה שעברה לטייריס אסאנטה והליו וארלה שקודם כל מבטיחים השתתפות במפעל אירופי, ורק לאחר מכן יתפנו לדון במכירות. זאת ועוד בפרק שני לעונה. האזנה נעימה!