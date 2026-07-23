בית״ר י-ם שמרה על שער נקי ויצאה עם ניצחון חשוב

לאחר ה-0:1 המרשים מול לרנקה, פודקאסט בית״ר מסכם: ההגנה המרשימה למרות חסרונו של גדראני, המחויבות, וורקו ומוצ׳ה וההתייחסות לאלימות. האזינו

בית״ר ירושלים השיגה תוצאה טובה הערב (חמישי) לאחר שגרה 0:1 על א.א.ק לרנקה, ותגיע לגומלין ברומניה מעמדה טובה, כשבמועדון יכולים להיות מרוצים מהשמירה על שער נקי, בטח לאור חסרונו של לוקה גדראני.

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו וקובי מויאל מתכנס לנתח את המשחק הראשון במסגרת האירופית העונה:

בית״ר התמודדה נהדר עם הקבוצה הקפריסאית, הייתה מחויבת, הוכיחה שכשהשיטה עובדת הכל הולך כמו שצריך. בשורה התחתונה - בית״ר עמדה במשימה.

עוד בפודקאסט: היכולת של וורקו ומוצ׳ה, החילופים של אלמוג כהן, הפערים שצומצמו מול הקפריסאים והאם התוצאה יכלה להיות גבוהה יותר. ולסיום התייחסות גם למקרה האלימות בין האוהדים שקדם למשחק.

האזנה נעימה.

הפקה ועריכה: אופק שדה.