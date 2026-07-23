"אין לנו הרבה ניסיון, אבל הצלחנו להפגין בגרות"

מאמן בית"ר י-ם, אלמוג כהן, לאחר ה-0:1 על לרנקה בקונפרנס ליג: "מרוצה מהשחקנים ומהמאמץ שהציגו, מה שהביא לנו את הניצחון הייתה הסבלנות עם הכדור"

בית”ר ירושלים פתחה את העונה האירופית שלה ברגל ימין, כשהתארחה אצל א.א.ק לרנקה בקפריסין במסגרת המשחק הראשון של שלב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, ובתום 90 דקות יצאה עם 0:1 חשוב משער של בריאן קרבאלי, שנתן מקדמה נוחה לקראת משחק הגומלין ה’ביתי’ ברומניה.

לאחר הניצחון דיבר מאמן הקבוצה, אלמוג כהן: “פתחנו את המשחק עם מעט קשיים. רצינו למצוא את הקצב שלנו ולהניע את הכדור, אבל א.א.ק פתחה בלחץ גבוה. לקח לנו כ-15-20 דקות למצוא את השטחים”.

“ב-20-25 הדקות הראשונות הם הצליחו ליצור כמה מצבים, אבל לאחר מכן אני חושב שהייתה רק קבוצה אחת על המגרש. המחצית השנייה הייתה לחלוטין שלנו, ולדעתי הם לא בעטו אפילו פעם אחת למסגרת”.

“הייתי מרוצה מאוד מהשחקנים ומהמאמץ שהם הציגו. כשנשארנו ביתרון מספרי רציתי שנניע את הכדור מהר יותר, ניצור עוד מצבים וננסה לכבוש שער נוסף. במשחקי נוקאאוט צריך לדעת לזהות מצבים כאלה ולהבין מתי קיימת הזדמנות להגדיל את היתרון”.

“בסופו של דבר, אני חייב לתת הרבה קרדיט לשחקנים שלי. הם התמודדו מול יריבה טובה מאוד, עם איכות גבוהה עם הכדור ובלעדיו ועם ניסיון רב. אני שמח מאוד מהתוצאה”.

על לרנקה והיכולת שהציגה בית”ר: “א.א.ק היא קבוצה טובה וראינו זאת היום. רחשנו לה הרבה כבוד לפני המשחק ואנחנו מכבדים אותה גם אחריו. עם זאת, ידענו שאם נשחק את הכדורגל שלנו גם לה יהיה קשה”.

בריאן קרבאלי, כובש שער הניצחון (באדיבות בי"תר ירושלים)

“אולי אין לנו הרבה ניסיון בקונפרנס ליג, אבל כקבוצה הפגנו בגרות וניסיון. ראו זאת בדרך שבה הנענו את הכדור ושמרנו עליו. היו מצבים שבהם יכולנו לצאת מיד להתקפת מעבר, אבל ביקשתי מהשחקנים להמשיך להחזיק בכדור. כשהכדור אצלנו, היריבה מסוכנת פחות ואנחנו יכולים להיות מסוכנים יותר”.

“במשך 70-75 דקות אנחנו היינו הקבוצה המסוכנת, והצלחנו לפתור כמעט 90 אחוז מהבעיות שא.א.ק הציבה בפנינו. ברור לנו שיהיה קשה גם במשחק הגומלין”.

נאנה אנטווי (באדיבות בית"ר ירושלים)

המפתח לניצחון: “פגשנו קבוצה ששיחקה בעונה שעברה שמונה משחקים בקונפרנס ליג והודחה רק בהארכה, בחיסרון מספרי, מול מחזיקת הגביע קריסטל פאלאס. לכן, כמובן, היה לנו הרבה כבוד אליה וידענו שאנחנו מתמודדים מול יריבה מצוינת”.

“מה שהביא לנו את הניצחון היה הסבלנות שלנו עם הכדור. ידענו שאנחנו צריכים לעבור במהירות מהגנה להתקפה, לשמור על קצב גבוה וללחוץ את היריבה לאורך כל המשחק”.

“נכון שבפתיחת המשחק הם הצליחו להתמודד עם הקצב, אבל ככל שהמשחק התקדם ראינו שהקבוצה שלנו משחקת בקצב גבוה מאוד. קשה להחזיק מעמד מול קצב כזה לאורך זמן”.

ירדן שועה, שומר על הכדור (באדיבות בית"ר ירושלים)

התוצאה ועל אוהדי הקבוצה: “קודם כול, אנחנו שמחים מאוד מהתוצאה ומהניצחון. בנוגע לנושאים האחרים, יש במועדון אנשים שזהו תחום האחריות שלהם והם מטפלים בכך”.

“אני יודע שהמועדון דואג מאוד לקבוצה ולאוהדים שלנו, ואנחנו רוצים לוודא שלא נאכזב אותם. מבחינתנו, האוהדים הם לא רק חלק מהמועדון – הם המועדון עצמו”.