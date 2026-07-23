״יכולנו לכבוש אפילו יותר, זו הופעה פנטסטית״

לאחר הניצחון המהדהד, 0:5 מול שריף, מאמן מכבי ת״א קני מילר סיכם: ״הגענו בגישה הנכונה, מאוד מרוצים מהגישה והתוצאה״. וגם: הצד השלילי שמצא

מכבי תל אביב ככל הנראה שתעלה לסיבוב השלישי במוקדמות הליגה האירופית לאחר שהביסה את שריף טירספול עם 0:5 מהדהד וחד צדדי. לאחר המשחק, מאמן הקבוצה קני מילר דיבר לאתר המועדון.

"רצינו לנצח את המשחק והגענו בגישה הנכונה", פתח קני מילר את דבריו. "זה המשחק השני שלנו העונה, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו בונים מומנטום לקראת הסיבוב הבא ולקראת פתיחת עונת הליגה שלנו. ידענו שזה יהיה משחק קשה והיינו צריכים להביא את הביצועים הכי טובים שלנו, וראינו את זה לאורך דקות רבות במשחק".

המאמן הביע שביעות רצון מהתוצאה הסופית: "היינו הקבוצה הטובה יותר הלילה. כבשנו חמישה שערים ויכולנו לכבוש אפילו יותר, כך שאנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה ומההופעה. זו תוצאה שהגיעה לנו, אין ספק בכך".

מילר ניתח את מהלך המשחק והחמיא על הפתיחה, אך גם מצא נקודות לשיפור לקראת ההמשך: "פתחנו את המשחק טוב מאוד עם שער מוקדם, והיינו צריכים לכבוש יותר כבר במחצית הראשונה. כבשנו שערים נהדרים גם במחצית השנייה. הנקודה השלילית היחידה מבחינתי הייתה לקראת סיום המשחק, שם אולי הרגשנו קצת יותר מדי בנוח וזה אפשר לשריף להגיע למצב או שניים. אלו דברים שנצטרך לוודא שלא יחזרו, אנחנו צריכים להציג הופעה מלאה ולהישאר מרוכזים לגמרי במשך 95 או 96 דקות מבלי לתת הזדמנויות קלות".

לסיכום, סימן המאמן את המטרות הבאות של המועדון: "בסופו של דבר, זו הייתה הופעת חוץ פנטסטית באירופה ואי אפשר להיות מאוכזב מניצחון 0:5. אני שמח מאוד מהתוצאה ומהדרך. המטרה שלנו היא להמשיך לבנות את המומנטום הזה קדימה".