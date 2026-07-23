"בית"ר ירושלים כבשה ומגיע לה קרדיט על הניצחון"

מאמנה של א.א.ק לרנקה, קמוראנסי, פירגן לסגנית האלופה מישראל לאחר הפסד קבוצתו: "המחצית השנייה הייתה מאוזנת עד לרגע ששינה את המשחק - אדום ושער"

בית"ר ירושלים השיגה ניצחון מרשים לאחר שגברה 0:1 על א.א.ק לרנקה הקפריסאית במשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. לאחר המשחק, מאמן היריבה מאורו קמוראנסי דיבר.

"היו שני חצאים שונים", אמר קמוראנסי. "ב-20 הדקות הראשונות שלטנו לחלוטין במשחק. הנענו את הכדור היטב קדימה והגענו לשניים-שלושה מצבים כדי לכבוש. אחרי הפסקת השתייה ירדנו ברמה ובית"ר דחפה אותנו מעט לאחור, אבל מבלי שסיכנה אותנו. המחצית השנייה הייתה מאוזנת עד לרגע ששינה את הכול – קיבלנו כרטיס אדום ובאותו רגע גם ספגנו את השער. בסופו של דבר זה היה ההבדל. אני חושב שבחצי השעה הראשונה שיחקנו טוב, ועכשיו אנחנו נוסעים לרומניה כדי לשנות את התמונה".

כשנשאל האם התוצאה הייתה מוצדקת, השיב: "אני לא אוהב לדבר על צדק או אי צדק בכדורגל. מי שכובש מנצח. גם לנו היו הזדמנויות, אבל היריבה ניצלה את שלה ולכן מגיע לה הקרדיט על הניצחון. שיחקנו כפי שהתכוננו למשחק הזה, וכך נצטרך לשחק גם בגומלין".

על השאלה האם יצטרך לבצע התאמות לקראת המפגש השני, אמר: "אנחנו מכירים את היריבה והיא מכירה אותנו. אין צורך לשנות משהו, אלא פשוט לנצל את הרגעים שלנו".

קמוראנסי, שערך את הופעת הבכורה שלו על הקווים של א.א.ק לרנקה, סיכם: "אני לא מרגיש טוב אחרי הפסד. עכשיו אנחנו חייבים להגיע לרומניה ולנסות להשלים את המהפך".