חיזוק משמעותי: בוגנים ואגבריה חתמו בקרית ים

הקבוצה מהצפון, שרוצה שוב להעפיל לפלייאוף העליון, צירפה מליגת העל את המגן שעלה ליגה עם ר"ג ואת חלוץ הפועל חיפה, שעוזב אחרי שש עונות בבוגרים

מ.ס קרית ים הייתה לאחת ההפתעות הגדולות בליגה הלאומית אשתקד, כאשר בעונת הבכורה שלה בליגה השנייה היא התברגה חזק בפלייאוף העליון ושיחקה כדורגל טוב. אלא שגם השנה, המטרה זהה והערב, רשמו במועדון שתי החתמות משמעותיות.

הראשונה היא של חלוץ הפועל חיפה, איתי בוגנים, שלאחר שש עונות במועדון, יעזוב ויעשה את המעבר מליגת העל. בוגנים בן ה-25, כבש שער ליגה אחד אשתקד, אך נחשב לשחקן התקפה כישרוני מאוד והוא הצטרף באמצעות סוכנו שחר גרינברג.

הוא ירכיב חוד התקפה מעניין מאוד ביחד עם סאקו סילה, אשלי קופידו ואיליה פוטקין, כאשר מי שעזב את הקבוצה, הוא שחקן ההתקפה יהלי מלכה. השחקן השני שמצטרף הוא המגן השמאלי פארס אגבריה, שהצטרף באמצעות סוכנו רוני לאיוס.

אגבריה בן ה-21, היווה חלק משמעותי בעולה החדשה לליגת העל הפועל ר"ג, כאשר שיחק בחלקים גדולים בחצי השני של העונה אשתקד ואף כבש לזכות הקבוצה של מסאי דגו שני שערים במשחקי ההכרעה.