המשחק בין הפועל ת״א ללודוגורץ נעצר לחמש דקות

האוהדים הישראלים הדליקו אבוקות ורימוני עשן ביציעים, כשלבסוף החליט השופט דודיק להשהות את ההתמודדות. לאחר חמש דקות העשן התפזר והמשחק המשיך

אלפי אוהדים ליוו את משחקה של הפועל תל אביב במוקדמות הקונרפנס ליג, לאחר שהקבוצה חזרה לאירופה לראשונה מזה 12 שנים.

עם פתיחת המשחק הערב (חמישי) מול לודוגורץ הקהל שהגיע מישראל הדליק אבוקות ורימוני עשן ביציע, כשלאחר חמש דקות של משחק החליט השופט אלסנדרו דודיק להשהות את ההתמודדות.

חמש דקות לאחר מכן רוב העשן שהצטבר בסביבת כר הדשא התפזר, ודודיק החליט לחדש את ההתמודדות. במועדון עשויים להיות מועמדים לדין על ידי אופ״א בגלל המקרה.

עוד לפני המשחק, כ-30 אוטובוסים יצאו בשיירה מסודרת מבודפשט לעבר האצטדיון במסע שנמשך כשעתיים וחצי והסיע את אלפי האוהדים שמלווים את הקבוצה.