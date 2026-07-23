"לרנקה עיוורת, עם הגב לקיר ושילמה על טעות"

בקפריסין סיכמו את ההפסד לבית"ר ירושלים במוקדמות הקונפרנס ליג: "הקבוצה עדיין בחיים בהתחשב באיך שנראו הישראלים, לא בלתי אפשרי לבצע מהפך"

בית"ר ירושלים השיגה יתרון 0:1 על א.א.ק לרנקה במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, ובתקשורת הקפריסאית לא הסתירו את האכזבה מהיכולת של קבוצתם. למרות ההפסד המינימלי, שם הדגישו כי ההתמודדות עדיין פתוחה לקראת הגומלין.

"היא שילמה על טעות, אבל עדיין בחיים"

בכותרות שלאחר המשחק נכתב: "א.א.ק הלכה בעיוורון והגיעה לגומלין עם הגב אל הקיר", כשהכוונה היא למצבה המסובך של הקבוצה לקראת משחק ההכרעה.

במקום אחר נכתב: "א.א.ק שילמה על טעות... אבל היא עדיין בחיים בהתחשב באיך שהיריבה נראתה ולא בלתי אפשרי לעשות מהפך", בהתייחס לכך שהקבוצה הפסידה רק 1:0 ועדיין מאמינה שניתן להפוך את התוצאה בגומלין.

גם הרחקתו של הבלם ואן דר הורן עמדה במרכז הסיקור. "ואן דר הורן לא השלים את הופעת הבכורה שלו במדי א.א.ק באירופה כפי שהיה רוצה", כתבו, והזכירו כי הבלם ההולנדי הורחק בכרטיס אדום ישיר בדקה ה-75 לאחר שעצר את שחקן בית"ר כמגן האחרון.

התקשורת הקפריסאית הדגישה כי "מהבעיטה החופשית שנפסקה בעקבות ההרחקה, בית”ר ירושלים כבשה", כשהשער הזה היה גם שער הניצחון.

עוד נכתב: "הרחקה, הפסד וגומלין בעלייה תלולה עבור א.א.ק", לצד ההערכה כי "לבית"ר ירושלים יש יתרון קטן, אבל א.א.ק עדיין מקווה". לסיום סיכמו: "א.א.ק הפסידה במשחק הראשון באצטדיון א.א.ק ארנה 1:0 לקבוצה הישראלית. שער הניצחון נכבש בדקה ה-77 בכדור חופשי ישיר".